Brasil de Daniel Alves vai defender o título olímpico depois de bater Mexico nos penáltis

O Brasil apurou-se esta terça-feira para a final do torneio olímpico de futebol depois de derrotar o México nos penáltis 4-1), após 0-0 nos 120 minutos.

Reinier bateu o penálti decisivo que permite aos brasileiros defenderem o trono olímpico, conquistado no Rio de Janeiro, há cinco anos. Na altura, no Maracanã, o Brasil venceu a Alemanha por penáltis, com o derradeiro a ser batido por Neymar.

Depois de superar no Grupo D seleções como Costa do Marfim, Alemanha e Arábia Saudita, os brasileiros derrotaram o Egito nos quartos-de-final, com um golo de Matheus Cunha, um futebolista do Hertha.

Os primeiros finalistas esperam agora o vencedor do jogo entre Espanha e Japão.