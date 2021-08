Bronze para Fernando Pimenta no K1 1000 dos Jogos de Tóquio

O canoísta Fernando Pimenta conquistou a medalha de bronze no K1 1000 dos Jogos Olímpicos de Tóquio, numa final disputada no Sea Forest Waterway da capital nipónica. Trata-se da segunda medalha olímpica do atleta de Ponte de Lima, depois da prata no K2 1000 com Emanuel Silva há nove anos, em Londres 2012.



Pimenta vinga assim a desilusão do 5.º lugar dos Jogos Olímpicos do Rio.

Portugal garante assim a terceira medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio, depois da prata de Patrícia Mamona e do bronze de Jorge Fonseca.



Nas meias-finais, Fernando Pimenta já tinha dado boas indicações, ao bater o recorde olímpico da prova, co 3.22,942 minutos.