Para imitar 1992 e acertar contas com 2000, Espanha apura-se para a final do torneio olímpico de futebol

Bastou um golo de Marco Asensio, mais uma vez no prolongamento, aos 115', para os espanhóis bateram o Japão e alcançarem a final do torneio olímpico de futebol.

É a terceira vez que a Espanha vai disputar a final desta competição, depois de em 1992 ter vencido a Polónia, com homens como Luis Enrique, Pep Guardiola, Kiko e Alfonso, e de ter perdido em 2000, nos penáltis, com os Camarões de Samuel Eto´o, Geremi e Kameni. Nesta equipa de Sidney, a seleção espanhola contava com futebolistas como Carlos Marchena, Carles Puyol, Xavi, David Albelda e José Mari.

Nas outras participações, em 1996 e 2012, os espanhóis não passaram dos quartos de final e da fase de grupos, respetivamente.

Ross Kinnaird - EMPICS

Desta vez, em Tóquio, e com alguns futebolistas que estiveram no Campeonato da Europa, a Espanha volta ao mais alto patamar do futebol olímpico, com Pedri entre os nomes a destacar. O jovem do Barcelona igualou esta tarde Bruno Fernandes e cumpriu o jogo 72 da temporada.

Para aqui chegar, os espanhóis superaram na fase de grupos Egito, Argentina e Austrália; depois, nos 'oitavos' e 'quartos', eliminaram a Costa do Marfim e Japão, sempre no prolongamento, o que também prolonga a agonia das pernas de Pedri, já que os 72 jogos não foram todos cumpridos nos 90 minutos.

Na final do torneio olímpico a Espanha vai defrontar o Brasil, que esta terça-feira eliminou o México nas grandes penalidades. O jogo disputa-se no sábado, às 11h30 (hora de Lisboa).