Andre De Grasse também é, finalmente, Andre de Ouro

O canadiano Andre de Grasse conseguiu, finalmente, uma medalha de ouro numa grande competição de 200 metros, ao derrotar os três atletas dos Estados Unidos na final olímpica disputada em Tóquio, esta quarta-feira.

Depois da medalha de prata do Rio 2016, onde quase inevitavelmente farejou o pó de Usain Bolt, e do mesmo resultado no mundial de Doha 2019, o velocista do Canadá apresentou-se no Japão na sua melhor forma de sempre e concluiu a final em 19,62 segundos, recorde nacional e oitava melhor marca mundial de sempre.

De Grasse conseguiu impedir a aposta mais lógica, que era um pódio apenas composto por velocistas dos Estados Unidos, que chegaram à meta nas posições imediatas.

JEWEL SAMAD/Getty

Com prata fica Kenny Bednarek, que registou 19,68 segundos, um recorde pessoal. Noah Lyles, o campeão dos Mundiais de Doha2019, teve de se contentar com o bronze, com 19,74.

À beira do pódio, ficou o jovem de 17 anos Erriyon Knighton, cronometrado em 19,93 segundos e a demonstrar a capacidade de renovação norte-americana na velocidade.