Mijaín López: o cubano da luta greco-romana que ganhou a 4.ª medalha de ouro olímpica e dedica as vitórias a Fidel Castro

Mijaín López tem 38 anos e foi a Tóquio competir no torneio olímpico de luta greco-romana. Detentor de três medalhas de ouro, até ao mês passado, as dicas que foi dando em relação à possibilidade de esta ser a sua última participação nos Jogos Olímpicos sugeriam que o cubano não pretendia perder a oportunidade de entrar para o lote de atletas com quatro medalhas de ouro na mesma competição.

E assim foi. Na segunda-feira, López venceu a medalha de ouro da categoria de até 130 quilogramas, após vencer Iakobi Kajaia, da Geórgia. Na final, o cubano não deixou dúvidas ao conseguir um resultado de 5-0.

Até chegar à final encontrou três atletas. Na estreia, venceu o romeno Alin Alexuc Ciurariu, nos quartos-de-final foi Amin Mirzazadeh, do Irão, e nas meias-finais defrontou o turco Riza Kayaalp

Tom Pennington

O atleta já tinha chegado ao ouro em Pequim (2008) e Londres (2012), sendo que competia na categoria de 120kg. Conquistou as medalhas da categoria dos 130kg no Rio de Janeiro, em 2016 e este ano, em Tóquio.

Ao vencer o ouro na mesma prova em quatro edições diferentes dos Jogos, o tetracampeão olímpico entra, assim, para a lista de atletas onde estão nomes como Michael Phelps (natação) ou Carl Lewis (atletismo).

Esta poderia ser a sua quinta medalha de ouro, uma vez que López marcou presença nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Mas pela frente encontrou o russo Khasan Baroyev, um dos seus grandes rivais, que o obrigou a uma derrota nos quartos de final.

No final da competição, López dedicou a medalha a Fidel Castro, pelo seu "enorme compromisso para com o povo cubano". O atleta já tinha repetido o gesto no Rio de Janeiro.