O sonho da medalha acabou no obstáculo 13, mas Luciana Diniz não acredita em números do azar: “Não montei perfeitamente. Faltou precisão"

Os 14 obstáculos do percurso da prova de saltos no Parque Equestre de Tóquio estão todos decorados com motivos nipónicos. Um tem uns pauzinhos de sushi, noutro há máscaras do tradicional teatro japonês, cerejeiras em flor em alguns deles e, no número 3, um lutador de sumo que deu que falar na véspera, por supostamente ter assustados alguns cavalos.

Esse assunto parece ter sido tratado: o percurso da final, esta quarta-feira, é diferente do das qualificações e, para evitar confusões, o lutador de sumo foi colocado num outro obstáculo e mais de lado, talvez para o equídeo não ter de encarar olhos nos olhos o assustador lutador.

E o certo é que desta vez ninguém falha ali. O concurso tem muitas penalizações, mas não ali. Luciana Diniz, montada em Vertigo du Desert, passa tranquilamente pelo lutador de sumo, pelos pauzinhos de sushi, pelas máscaras, pelas cortinas japonesas. Mas não passa pelas cerejeiras em flor. É o obstáculo número 13. O penúltimo do percurso e numa altura em que seguia com o melhor tempo.

Com os quatro pontos de penalização, a amazona de 50 anos fica impedida de entrar no grupo dos primeiros classificados, ou seja, dos que não derrubaram qualquer obstáculo e que por isso vão discutir as medalhas. Fica em 10.º, um lugar abaixo do 9.º conseguido no Rio, há cinco anos.

O obstáculo de mau agoiro tinha o número que gostamos de atribuir ao azar, mas Luciana não acredita em questões do campo do esotérico. “Não existe um obstáculo ou um número do azar. O único obstáculo hoje foi que eu não montei perfeitamente. Foi por isso que ele caiu, não foi por ser o número 13, mas porque ali faltou um pouco de precisão”, diz, de sorriso na cara, apesar da luta pelo pódio ter ficado tão perto.

O erro terá começado antes, no número 12, onde Vertigo du Desert “saltou um pouco alto e muito devagar”. Mas o erro, diz Luciana, “foi da atleta e não do cavalo” que, garante, “estava perfeito”.

Ela e Vertigo estavam "a voar" até chegarem às cerejeiras em flor. “Foi uma surpresa porque estávamos tão bem e de repente saiu um pouco da conexão”, explica, sublinhando que isso dá-lhe motivação para se aperfeiçoar ainda mais. Ainda assim, Luciana lembra que está “satisfeita e feliz” por estar nuns Jogos Olímpicos com “um cavalo maravilhoso”.

O orgulho do avô

Vestindo a mesma camisa que usou nos Jogos Olímpicos do Rio, no país onde nasceu, Luciana diz que o seu coração é “brasileiro e português, sempre foi”.

Competir por Portugal foi uma homenagem ao avô português: “Ele está lá em cima hoje com certeza a torcer por mim, sempre foi um grande orgulho dele em me ver a saltar por Portugal. Estou toda arrepiada porque são os meus terceiros Jogos Olímpicos por Portugal e para mim representar Portugal aqui é uma coisa muito especial”. Uma medalha em Paris para honrar o avô é o objetivo? “Se Deus quiser. Vamos continuar a tentar”.

JOSÉ COELHO/LUSA

A amazona ainda não sabe se Vertigo du Desert será o cavalo que a vai acompanhar na caminhada para os Jogos Olímpicos de Paris, mas deixa grandes elogios ao companheiro de prova, que entrou na sua vida em 2019 e que nunca se apoquentou com as problemáticas com lutadores de sumo e quejandos.

“Não, o meu cavalo tem um caráter maravilhoso, não olha para nada, está sempre focado, ele é muito sério. É um cavalo incrível”, diz Luciana. Vertigo du Desert, que é propriedade da atleta, não seria o cavalo que Luciana Diniz iria montar para estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas a lesão de Fit For Fun, a égua que montou no Rio, acabou por precipitar o início da parceria.

“Era um cavalo jovem, sem experiência, que nunca tinha saltado em grandes competições. Teve de se transformar num cavalo que me iria qualificar para os Jogos. Foi um grande salto na vida dele e ele fê-lo com uma força… Trabalhámos duro e ele foi mostrando que era um cavalo olímpico e para mim, neste momento, um dos melhores cavalos do Mundo”, remata.