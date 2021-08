Canoagem. Teresa Portela na final do K1 500 metros

A canoísta Teresa Portela apurou-se para a final da prova de K1 500 metros dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, ao ser segunda classificada na sua série das semifinais.

No Sea Forest Waterways, a canoísta, de 33 anos, completou a prova em 1.52,557 minutos, a 541 milésimos de segundo da húngara Danuta Kozak, com cinco medalhas de ouro no currículo olímpico, e batendo rivais campeãs da Europa e do Mundo.

A final decorre ainda esta quinta-feira às 12:29 (04:29 em Lisboa).

Em K1 500 metros, Teresa Portela tinha como melhor resultado o 11.º lugar no Rio 2016 e em Londres 2012, somando ainda um 14.º em Pequim 2008, na sua estreia olímpica, pelo que já fez história.

Teresa Portela terminou, na terça-feira, a prova de K1 200 metros de Tóquio 2020, para a qual se preparou e apurou, em 10.º lugar.