EUA vencem voleibol de praia feminino, April Ross conquista terceira medalha

Os Estados Unidos venceram esta madrugada a final do torneio de voleibol de praia feminino dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, com a norte-americana April Ross a conquistar a terceira medalha consecutiva, a primeira de ouro.

No Shiokaze Park, a dupla norte-americana, composta por April Ross e Alix Klineman, bateu as australianas Mariafe Artacho e Taliqua Clancy, com os parciais de 21-15 e 21-16, conquistando a medalha de ouro.

Esta foi a terceira medalha olímpica conseguida para April Ross, que chega finalmente ao ouro aos 39 anos, depois do bronze conquistado no Rio2016 e da prata arrecadada em Londres2012.

Na partida pelo terceiro lugar, a dupla da Suíça, composta por Anouk Verge-Depre e Joana Heidrich venceu Tina Graudina e Anastasija Kravcenkova, da Letónia, por 21-19 e 21-15, garantindo o bronze.