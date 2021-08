João Vieira lutou pelas medalhas até ao fim e terminou em 5.º nos 50 km marcha

João Vieira foi 5.º classificado nos 50 km marcha dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, prova que se disputou na cidade de Sapporo. O atleta de 45 anos esteve até aos últimos minutos na luta pelas medalhas, quebrando apenas a apenas duas voltas do final do percurso.

Numa prova que começou às 5h30 locais e onde mesmo assim os termómetros andaram acima dos 30 graus, com 70% de humidade, o português andou sempre no grupo da frente e foi um dos homens que perseguiu Dawid Tomala, o polaco que fugiu cedo e acabou por ser campeão olímpico.

Nos últimos quilómetros, João Vieira seguia com o alemão Jonathan Hilbert, o espanhol Marc Tur, o japonês Masatora Kawano e o canadiano Evan Dunfee. Dunfee foi o primeiro a quebrar, depois o japonês e a duas voltas do final foi a vez do português não conseguir seguir Tur e Hilbert.

O português, vice-campeão mundial em título, ainda tentou uma recuperação para lutar pelas medalhas, mas acabou depois por ser ultrapassado por Dunfee, que recuperou até à medalha de bronze passando também Tur nos últimos metros. Vieira chegou a 1.20 min de Tomala, com 3:51.28, naquela que é a sua melhor marca do ano.

Tomala foi ouro, o alemão Hilbert prata e Dunfee bronze, naquela que foi a última aparição dos 50 km marcha no programa olímpico - em Paris 2024 já não estará no programa. Já João Vieira garante mais um diploma olímpico para Portugal.