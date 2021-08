Jogos Olímpicos diferentes, o mesmo pódio: medalhados no lançamento do peso no Rio de Janeiro são os mesmos de Tóquio

Estão entregues as medalhas do torneio do lançamento do peso, em Tóquio. Os norte-americanos Ryan Crouser e Joe Kovacs venceram as medalhas de ouro e prata, respetivamente, enquanto que Tomas Walsh, da Nova Zelândia, ficou com o bronze.

E não, esta não é uma notícia sobre os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. É a prova de que a história, afinal, se pode repetir.

Pela primeira vez em 125 anos, o pódio de uma das competições foi igual em duas edições consecutivas - Rio de Janeiro, em 2016, e Tóquio, em 2021. São os mesmos atletas, nas mesmas posições.

Ryan Pierse

Mas as marcas históricas não ficaram por aqui. Crouser bateu o recorde olímpico da modalidade, ao fazer um lançamento de 23,30 metros. O norte-americano ficou a oito centímetros do seu recorde mundial.

Entre os restantes atletas, Kovacs fez um lançamento de 22,65 metros e Walsh chegou aos 22,47 metros.

No final da competição, o vencedor fez questão de relembrar o avô, dono do quintal onde Crouser começou a praticar a modalidade.

“Desempenhou um enorme papel na minha carreira de atirador. Sentei-me com ele durante algumas horas após os trials e pude dizer-lhe que era o detentor do recorde mundial. E ele assistiu a esse lançamento no iPad milhares e milhares de vezes”, contou o atleta aos jornalistas após a final, realçando que esta era a última mensagem que desejava escrever ao avô.