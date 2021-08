Olímpicos: o que falta para chegarmos mais alto, mais longe?

Portugal é o quinto país da UE com menos medalhas olímpicas, só à frente da Lituânia, Luxemburgo, Chipre e Malta, nações incomparavelmente mais pequenas. Apesar de ter conseguido em Tóquio o melhor resultado de sempre, o número de subidas ao pódio, no total, não chega às 30, quando países da mesma dimensão, como a Hungria ou a Suécia, por exemplo, superam as 500. Afinal, o que falta para irmos mais alto e mais longe? Para dirigentes de federações, treinadores e outros profissio­nais especializados no treino de atletas de alto rendimento ainda são muitas as barreiras e obstáculos que temos de ultrapassar na corrida por mais medalhas.

Desde logo, o investimento em desporto não ajuda: por habitante, Portugal gasta pouco mais de metade da média europeia. Mas o dinheiro está longe de ser o único entrave. Num país com pouca cultura desportiva, que também está na cauda da Europa em termos da prática de atividade física, o problema começa logo na formação. “Não é possível ambicionar mais quando o trabalho feito nos escalões mais baixos é tão deficitário”, diz Jorge Viei­ra, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo.