Argentina vence Brasil e conquista bronze no voleibol masculino

A Argentina conquistou este sábado a medalha de bronze do torneio olímpico de voleibol masculino dos Jogos Tóquio2020, derrotar por 3-2 o Brasil, campeão no Rio2016, que fica fora do pódio pela primeira vez desde Sidney2000.

Na Arena Ariake, num jogo bastante disputado e discutido até final, a Argentina repetiu o bronze conseguido nos Jogos Seul 1988, vencendo pelos parciais de 25-23, 20-25, 20-25, 25-17 e 15-13.

Com o encontro empatado 2-2, os brasileiros voltaram a falhar no ‘set’ decisivo, tal como sucedeu na quinta-feira na parte final do encontro da meia-final frente à Rússia, que perderam por 3-1, depois de terem entrado mais fortes.

O Brasil, que marcou presença nas quatro anteriores finais olímpicas, é o país com mais medalhas na modalidade, somando três ouros (Rio2016, Atenas2004 e Barcelona1992) e três pratas (Londres2012, Pequim2008 e Los Angeles1984).

Ainda este sábado, o Comité Olímpico da Rússia e a França decidem sucessor da seleção brasileira na lista de campeões olímpicos de voleibol masculino.