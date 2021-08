Atleta brasileira afastada da final de voleibol por doping: federação diz que voleibolista tomou medicamento durante a menstruação

A voleibolista brasileira Tandara Caixeta acusou uma substância proibida num teste antidoping realizado antes dos Jogos Olímpicos e vai falhar a final do torneio de Tóquio 2020 com os Estados Unidos, informou este sábado a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

A CBV especifica que a oposto Tandara Caixeta acusou positivo após tomar um medicamento durante a menstruação, mas que a substância agressora, a didrogesterona, não é proibida pela Agência Mundial Antidopagem (AMA).

No entanto, este medicamento pode conter vestígios de ostarina, uma substância que pode aumentar a massa muscular e que está proibida desde 2008.

Tandara Caixeta, de 32 anos, que participou nos jogos da fase de grupos e nos quartos de final, mas não no da meia-final contra a Coreia do Sul, irá falhar a final de domingo do torneio olímpico frente aos Estados Unidos.