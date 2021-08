França conquista primeiro ouro no andebol feminino

A França conquistou este domingo a sua primeira medalha de ouro olímpica no torneio de andebol feminino nos Jogos Tóquio2020, ao vencer o Comité Olímpico da Rússia na final por 30-25.

A seleção francesa, que ao intervalo já vencia por 15-13, vingou da derrota sofrida frente às russas na final do Rio2016 e chegou ao ouro, deixando para a Rússia, a competir sob a bandeira do seu comité olímpico, a medalha de prata.

Do lado das francesas, destaque para os sete golos de Pauletta Foppa e Alisson Pineau, enquanto nas russas a maior figura foi Polina Vedekhina, também com sete tentos.

Já a Noruega conquistou o bronze, depois de vencer a Suécia por 36-19, no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, repetindo o terceiro posto alcançado no Rio2016.