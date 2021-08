O campeão do triplo salto Pedro Pichardo será o porta-estandarte na cerimónia de encerramento de Tóquio 2020, depois de conquistar a quinta medalha de ouro para Portugal em Jogos Olímpicos, anunciou o Comité Olímpico de Portugal (COP) este domingo.

Pichardo, que chegou ao título com um novo recorde nacional, de 17,98 metros, levará a bandeira que, na cerimónia de abertura, foi transportada por Nelson Évora, também ele campeão olímpico no triplo salto, em Pequim 2008, e pela judoca Telma Monteiro, bronze no Rio 2016.

A missão portuguesa, de 92 atletas, conquistou quatro medalhas em Tóquio2020: o ouro de Pichardo, a prata de Patrícia Mamona, também no triplo salto, e o bronze do judoca Jorge Fonseca e do canoísta Fernando Pimenta.