A cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris foi desenhada com “audácia” e de forma a ser “acessível” para todos

2024 não está assim tão perto, mas a verdade é que a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos já está a ser preparada e os ‘rascunhos’ revelam a ambição dos franceses em marcar pela diferença. E pela dimensão.

A ideia é que a cerimónia decorra no rio Sena. De um lado estarão mais de 160 barcos com os atletas, que deverão percorrer cerca de 6 quilómetros, e do outro estarão 600 mil pessoas a assistir à parada. O objetivo é que os atletas passem pelos locais mais emblemáticos da cidade, como Notre Dame, o Louvre e a Torre Eiffel.

Ao longo do percurso haverá ainda espaço para os habituais espetáculos artísticos e algumas demonstrações, como as acrobacias de BMX que surgirão em algumas das pontes. O destino final é a Place du Trocadéro, que será o palco do espetáculo final.

Além desta cerimónia estar desenhada para ser maior do que qualquer outra, será também a primeira a que os amantes do desporto poderão assistir de forma gratuita.

Em entrevista ao ‘The Guardian’, Tony Estanguet, presidente do evento em Paris, garantiu que esta será a cerimónia de abertura com mais "audácia", mas também a mais "acessível" da história dos Jogos Olímpicos.

"Não é a forma mais fácil de realizar os Jogos, mas é nosso dever sermos realmente ambiciosos. É o lançamento dos Jogos Olímpicos, tem de enviar uma forte mensagem de que estes serão únicos. Mil milhões de pessoas vão assistir à cerimónia, queremos que sintam o melhor de França. Será uma combinação única de um momento desportivo e cultural, com toda a cidade transformada num vasto estádio olímpico”, afirmou.

O plano dos organizadores passa por levar os Jogos a novos públicos e fazer com que aconteçam no centro das cidades. Neste caso, sabe-se que os jogos de voleibol de praia se jogarão perto da Torre Eiffel e as competições equestres no Palácio de Versalhes.

A inspiração deste plano foi, segundo Estanguet, os atletas que vão a Paris para lutar por uma medalha olímpica: “Muitos atletas não participam na cerimónia de abertura devido aos constrangimentos de ficar de pé durante horas e também de voltar bastante tarde para a aldeia. Com o desfile de barco, terão a escolha de voltar à aldeia se quiserem ir para a cama cedo, ou ficar para a segunda parte da cerimónia num mini estádio junto ao Trocadero”.

Estanguet conhece bem esta realidade, uma vez que já foi atleta olímpico. O antigo canoísta é o único atleta francês que conseguiu vencer uma medalha em três edições dos Jogos.