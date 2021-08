Suzanna Hext era cavaleira quando viu os Jogos de Londres pela TV do hospital. Em Tóquio, será ela a aparecer no ecrã, mas como nadadora

Em 2012, quando Londres recebeu os Jogos Paralímpicos, Suzanna Hext estava hospitalizada. Aos 23 anos, a cavaleira sofreu um acidente na sequência da queda do seu cavalo. O animal ficou em cima do corpo da inglesa. Os danos na coluna, pélvis, ombro e cabeça fizeram com que, de repente, o seu mundo mudasse para sempre. Hext ficou paralisada da cintura para baixo.

Foram os Jogos Paralímpicos que lhe deram esperança: “Estava no hospital quando decorreram os Paralímpicos de Londres e foi isso que me deu a sensação de que tudo era possível, independentemente do que eu tinha passado”, disse em entrevista à "BBC Radio Cornwall".

Nove anos depois, será Hext na televisão. A nadadora é uma das integrantes da delegação do Reino Unido nos Jogos Paralímpicos de Tóquio.

Para a atleta, ficar hospitalizada resultou numa perda de identidade, uma vez que a sua vida foi sempre sobre o desporto e atividades físicas. Os Jogos deram-lhe a oportunidade de recuperar essa identidade quando se tornaram “um sonho”, que está prestes a cumprir.

Chamar Hext de cavaleira e nadadora não foi um erro.

Não contente com uma, a atleta tem medalhas nas duas modalidades. No campeonato do mundo, em 2019, chegou à prata nos 50 metros livres e ao bronze nos 100 metros livres. Mas, em 2017, já tinha regressado ao desporto equestre, vencendo o ouro no europeu.

Em Tóquio, decidiu optar pela natação. “Sou perfecionista e competir em dois desportos nos Paralímpicos seria estar a abusar”, afirmou, realçando que os dois torneios acabam por se sobrepor.

“Estou a adorar a viagem que estou a fazer na piscina, que é definitivamente muito diferente de andar a cavalo, acho que não se poderia ter dois desportos mais diferentes, na realidade”, disse.

Como aconteceu a todos os atletas que participaram nos Jogos Olímpicos e aos que vão agora participar nos Jogos Paralímpicos, a preparação ao longo do último ano não foi fácil, por conta da pandemia causada pela covid-19. Também Hext teve que ser criativa: “Tivemos sessões de Zoom, tínhamos uma câmara montada para o treinador assistir — foi assim que as pessoas tiveram de se adaptar ao longo de todo o confinamento”.

A atleta acredita que ir aos Paralímpicos será a experiência de uma vida. E está prestes a começar, uma vez que os torneios começam já na próxima quarta-feira.