Os pais rebentaram uma bomba para se suicidarem com ela nos braços. Haven perdeu as pernas, mas sobreviveu e vai nadar em Tóquio

O pai e a mãe de Do Thi Thuy Phuong gostavam um do outro, queriam-se um ao outro e tiveram-na com as suas intenções na vida que levavam no Vietname, na província de Quang Nam. Tinha a bebé 14 meses quando a realidade os esbofeteou com os factos. Não eram casados e ele era, já tinha filhos com a sua mulher e os relatos divergem no que os terá levado a entrarem numa cabana, com explosivos amarrados ao corpo.

Entre o choque da esposa ter descoberto a relação extraconjugal e ameaçado abandonar o pai de Do Thi Thuy Phuong, ou, impossibilitados de se casarem, os pais terem decidido não viver mais num mundo onde juntos não poderiam ficar, o conto a que os jornais locais e os avós acrescentam um conto convergem numa coisa.

A bebé estava nos braços dos pais quando detonaram a bomba.

Os progenitores morreram, mas, obra da sinuosa vida e da gravidade inexplicável, a explosão tê-la-á projetado no ar. A bebé sobreviveu. Quando foi encontrada pela avó, viajou por estradas de terra em floresta densa até chegarem a um hospital, onde lhe amputaram ambas as pernas abaixo do joelho para prevenir infeções. Do Thi Thuy Phuong tinha 14 meses e os avós, que vivem na pobreza rural do Vietname, pediam ajuda nos jornais locais para conseguirem pagar os tratamentos.

A história, entretanto contada pela "BBC", chegou na altura aos ouvidos de um casal americano que criara uma associação de apoio a crianças no país. Esse casal conhecia outro e foi assim que Rob e Shelley viajaram até Da Nang, na costa este do Vietname, onde foram levados pela mesma estrada de terra, encolhida na mesma floresta montanhosa, para conhecerem a bebé que os avós não tinham condições para criar. Nesse mesmo dia, foram passear à praia com Do Thi Thuy Phuong.

A bebé que nem próteses tinha e por quem "se apaixonaram imediatamente" seria adotada por outra família, também americana, enquanto o coração de ambos se contorcia. Mas, seis dias após regressarem ao Missouri, receberam uma chamada.

Stacy Revere/Getty

A família adotiva original julgou não ser a ideal para a bebé. Em novembro de 2004, os Shepherd receberam-na e Do Thi Thuy Phuong ficou com o nome de Haven — traduzido, significa "refúgio". O que a bebé encontrou deu-lhe seis irmãs, então com idades entre os seis e os 21 anos.

De início, virou a fome pelo desporto para a corrida, como a maioria deles já o fazia, mas o suor fazia-a escorregar nas próteses. Tentaria o basquetebol, também o voleibol e as experimentações sucediam-se. "Sempre estive rodeada por um ambiente muito ativo, por isso soube que iria ser uma atleta", disse Haven, também à "BBC", ainda com 15 anos.

Já nadava há cinco voltas ao sol. Foram as piscinas (primeiro, a que tinha no quintal de casa) a agarrá-la ao desporto e a natação fê-la sentir-se "realmente empoderada" por ter sido "a primeira coisa a conseguir fazer sozinha". Aos 13 anos, já tinha o comité paralímpico americana no seu encalço e pouco demoraria a ser chamada para estágios e competições internacionais. Há três anos, dizia que competir nos Jogos Paralímpicos seria "o pico" da sua vida.

Haven Shepherd está em Tóquio, onde mergulhará na piscina paralímpica para nadar nos 100 metros mariposa e nos 200 metros livres. Tem 18 anos e não guarda rancor, sequer frustração, com a génese da sua história. "É uma vida que nunca vivi. Nem me lembro", resumiu, este mês, à revista "People". Aí reside "o dilema" sobre ela, explicou também à "Associated Press", à qual garantiu "não sentir nada" em relação aos pais biológicos porque, "afinal, eles [deram-lhe] a melhor vida que poderia imaginar".

Haven já leva uma vida erguida em cima de uma tragédia a que sobreviveu. "Ter fé é acreditar sem ver", defende, assegurando que "se sair" do Japão "com a cabeça erguida, isso valerá muito mais do que uma medalha de ouro".