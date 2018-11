Lá em Casa Mando Eu não sabe bem como é que Casillas está no Porto mas imagina que uma das coisas ótimas é que cá não vê jornais de Madrid

Casillas

Fez apenas uma defesa e só sofreu um golo de penálti, continuando a morder os calcanhares a Cristiano Ronaldo no topo dos jogadores com mais vitórias na Liga dos Campeões. Continuo sem perceber muito bem como conseguimos tê-lo por cá e como há quem não o queira por lá. Ele não pensa nisso porque é bom moço, mas imagino que uma coisa ótima de Iker Casillas estar no Porto é que não vê jornais de Madrid.

Maxi

Caro leitor, tenho uma pergunta para lhe fazer: quando viu a primeira parte de Maxi Pereira esta noite, pensou “Oh meu Deus, o que é feito dos bons laterais da minha equipa”?

Se respondeu sim, saiba que também eu.

Se respondeu não, avance para Alex Telles.

Felipe

Levou um grande aplauso do público após um corte em carrinho seguido de um enorme esforço para manter a posse de bola e quase levava um ainda maior quando enviou a bola à trave com um pontapé de bicicleta. Teria sido um daqueles golaços pelos quais vale a pena pagar bem mais de IVA do que aqueles que gostam de maltratar animais.

Militão

Está cá há pouco tempo e já nos faz sentir que é o melhor central que temos em anos. Agora, além do posicionamento, da rapidez, da técnica, da visão de jogo, ainda marca golos. Não sei como vai ser para segurá-lo por cá, mas é aproveitá-lo enquanto podemos. Faz-me lembrar aqueles bombons que eu já tinha comprado para oferecer no Natal, mas que tive de ir comer antes que se estragassem. Ah, e cuidado nos festejos dos golos, rapaz, quase que te magoavas com aquela cambalhota! Faz-me lembrar eu quando tento fazer exercício depois de mamar caixas de bombons inteiras.

Alex Telles

Caro leitor, tenho outra pergunta para lhe colocar: tem saudades das assistências para golo de Alex Telles?

Se respondeu sim, saiba que também eu.

Se respondeu não, recue para Maxi Pereira e peça para ser ele a marcar os cantos.

Danilo

Atenção, senhoras e senhores, assistimos hoje a um momento especial, que consiste num senhor comendador enfiar na cabeça que vai marcar um golo de fora da área, indo, para isso, recorrer às mais variadas maneiras de mandar grandes bojardas na direção da baliza. A bola não entrou, por vezes até foi bem para longe, mas que isso não nos retire o foco do essencial: Danilo é o senhor comendador.

Herrera

Quando Óliver Torres, Brahimi, Corona e até o suplente Otávio estão nesta forma, quase parece que Hector Herrera não é um portento técnico. Felizmente, compensa-nos sempre com a beleza.

Óliver

Quando Óliver Torres decidiu não rematar a bola cruzada por Corona no lance do primeiro golo, pareceu-me ouvir algumas reações críticas das bancadas. E quero que saibam que eu adoro que o futebol seja um desporto de massas, que qualquer pessoa, em qualquer canto do mundo, possa apreciar esta bela modalidade. Mas penso que, tendo em conta o que Óliver Torres sabe fazer, como o cruzamento para a cabeça de Militão que fez de seguida, as pessoas que, por um breve segundo, tiveram a ousadia de duvidar do gesto dele deviam ser proibidas de entrar num estádio. Ou isso, ou deviam ser obrigadas a marcar um livre como o que Óliver marcou depois para isolar Corona. Talvez seja mesmo esta a melhor opção: obrigar esses iletrados a ficarem eternamente presos no momento em que Óliver foi tão melhor do que eles.

P.S. Escrevi isto antes de ler que o nosso mister foi um dos que insultou o Óliver naquele lance. Por isso, peço desculpa pela minha opinião. Estava completamente errada. Dei uma ideia mesmo estúpida. Ó Conceição, ó Conceição, ó Conceição, faz o Porto campeão!

Corona

A jogada que protagoniza, juntamente com Brahimi, no segundo golo da noite, é um daqueles momentos que convém guardar já em formato mp4 e enfiar em todas as plataformas que disponibilizam vídeo a clubes com muito dinheiro. Gostei ainda da forma como viu um cartão amarelo de propósito, para falhar o próximo jogo. Sobretudo da forma como Sérgio Conceição o tirou a seguir e fizeram todos um ar de muito zangados para ver se enganamos a UEFA.

Brahimi

Deu muitas voltas aos defesas alemães até sair, aos 73 minutos, sob muitos aplausos do Dragão, com muita calma e a passo, tal como a sua tão aguardada renovação.

Marega

Por vezes, uma pessoa fica na dúvida se Marega é um avançado com qualidade necessária para estas grandes noites europeias. Depois ele marca o quarto golo consecutivo na Liga dos Campeões e cala-nos. Claro que ajuda o facto de as equipas alemãs estarem muito fraquinhas este ano, mas ainda assim...

Adrián López

Estou a escrever isto enquanto rezo para que estes rumores de que o Rui Vitória está de saída do Benfica sejam mentira.

Otávio

Como sou uma cronista bastante exata e precisa, fiquem com a seguinte informação:

Em apuramentos de equipas portuguesas na fase de grupos da Liga dos Campeões, estamos assim:

FC Porto - 15

Benfica, apesar de Rui Vitória - 5

Sporting e Boavista – mais 1 do que o Canelas

Hernâni

É rápido.