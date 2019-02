As Super Wings de Jhonatan e a preocupação do sr. comendador com a greve dos enfermeiros não deixaram o FCP ganhar (por Lá em Casa Mando Eu)

Casillas

Jogou preparado para o frio, mas talvez não o suficiente para o gelo que está a minha disposição. Pareço a Frozen. Ou a Madonna, num dia bom.



Militão

Penso que já não sou a única pessoa a ver que está a expor cada vez mais as suas óbvias dificuldades em jogar futebol. No lance do golo do Moreirense, como se diz em espanhol, no estibe atiento e foie comidio.



Felipe

Ai, quem me dera poder ser como o nosso treinador, que hoje prometeu que não vai falar mais de arbitragem até ao fim da época. No meu caso, prometia já não ter de escrever coisas alegadamente divertidas quando o FC Porto perde pontos.



Pepe

Sofreu uma falta dura do avançado do Moreirense Texeira e não se compôs desse atrevimento. Quando Sérgio Conceição o mandou sair, ia com aquela cara de: “Alguém sabe onde mora aquele Texeira? Sabem? Sabem? Vocês digam-me que ele não passa de hoje”. Texeira marcou o golo do Moreirense, por isso, se alguém souber a morada dele, penso que tem o dever de ajudar o Pepe.



Alex Telles

Tendo em conta o cansaço da nossa equipa nesta fase da época, penso que está na altura do Governo avançar com uma requisição civil de laterais, médios e avançados que marquem golos.



Danilo

A única maneira de aceitar a exibição do senhor comendador é amanhã ele apresentar um documento que resolva não só a greve dos enfermeiros, mas também a bolha imobiliária em Lisboa e no Porto e a situação do Sporting (pronto, esta última foi exagero, peço desculpa).



Óliver

Maus passes, más decisões e um remate que me fez ter saudades daquele manco da minha turma do 7ºB, que nunca marcou um golo no recreio da escola, mas era muito simpático.



Herrera

À medida que o tempo ia avançando e íamos ficando desesperados, Herrera teve aquela calma necessária para, mesmo aos 75 minutos, fazer um passe diretamente para fora do campo, uma decisão que só está à altura daqueles poucos jogadores com capacidade para manter a mediocridade mesmo nos momentos mais neutros.



Brahimi

Em noite de aniversário, nada lhe pareceu sair bem no último terço do terreno e, como prenda, saiu mais cedo do campo. Confesso que tenho alguma dificuldade em ver Brahimi ser substituído, uma vez que o considero o melhor jogador do campeonato. Não estou preparada para perdê-lo, seja para os últimos minutos de um jogo, seja para a próxima época, nem por 121 milhões de euros.



Corona

Entre os seis primeiros do campeonato, ainda só ganhámos ao Moreirense e ao Braga, ambos em casa, e perdemos pontos com Benfica, Sporting e Vitória de Guimarães (duas vezes). Aproveitei a análise ao Corona para vos dar estes dados estatísticos e deixar-vos tão deprimidos quanto eu.



Soares

Perante a lesão de Marega, Sérgio Conceição optou por mudar a tática e deixar Soares mais sozinho na frente. Penso que foi uma boa opção, porque, perante esta exibição, também me apetece deixar o Soares sozinho na autoestrada para o Porto.



Otávio

Entrou para o lugar de Pepe, numa altura em que Sérgio Conceição começou a colocar em prática a alteração do sistema de jogo da equipa, obrigando Corona a descer para lateral direito e Militão a regressar ao centro da defesa, ou, como se diz mais abreviadamente, fazendo cagada.



Fernando

Quase marcou o golo da vitória no último lance do jogo, mas as Super Wings do Jhonatan não deixaram. Foi pena não terem chamado o guarda-redes do Moreirense para a flash interview, podia ser que pelo menos ele tivesse ficado com a ideia que tínhamos ganho hoje.



André Pereira

Tendo em conta a força com que levou com um adversário em cima nos últimos minutos do jogo, talvez desta vez seja ele que está a ver na sua cabeça que o árbitro marcou a falta e o FC Porto marcou o 1-2 que tanto jeito nos dava.