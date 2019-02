"Maltia de Madrid": Lá em Casa Mando Eu manda dizer que Militão só recebe prémios porque "nosotros no tenemos más defesias nieste país"

Casillas

Zero intervenções durante toda a partida e bastante tempo para pensar nas maiores preocupações da atualidade, como a necessidade de travar o aquecimento global, a necessidade de ler o livro do Bruno Carvalho e a necessidade de jogar sempre com Óliver.

Manafá

Grande prestação na estreia, se estivermos a pensar na falta que o FCPorto tinha de um lateral direito que desse segurança a defender e profundidade a atacar. Grande asneira, se estivermos a pensar na importância de esconder o Éder Militão a central.

Felipe

A meio da semana, foi notícia a troca de palavras que efetuou com o treinador no final do jogo com a Roma. Afinal, percebemos agora que aquele dedo em riste só poderia querer dizer uma coisa: “Mister, gosto muito do Pepe, mas vamos lá voltar àquilo do Militão ao meu lado”.

Militão

Esteve de volta ao centro da defesa, no dia em que recebeu mais um prémio de melhor defesa do mês, um título que não lhe escapa desde que chegou a Portugal. Pero atencion, maltia de Madrid: esso solo acontecie porque nosotros no tenemos más defesias nieste país.

Alex Telles

Esteve perto de marcar esta noite, mas o maior destaque foi aquele cruzamento para o golo de Soares, provando que não precisa de estar muito fresco para ser o melhor do campeonato a fazer estas coisas. Esta semana soubemos que, em Portugal, faltam 6 gerações para os homens dividirem a lida da casa com as mulheres. Mais ou menos o mesmo tempo que falta para Alex Telles descansar um jogo.

Danilo

Com Jorge Andrade no banco, o Vitória de Setúbal fez o que se esperava: deu um pisão em Danilo e acabou-se ali o jogo para ele. Quando vi o senhor comendador no chão, não foi só Felipe a ficar de braços no ar. Ele pedia assistência ao colega, eu pedia a Nosso Senhor Jorge Nuno Pinto da Costa para acabar de vez com a onda de lesões.

Herrera

Excelente a aparecer na área para o primeiro golo e melhor ainda a ir ao banco cumprimentar e até beijar Sérgio Conceição, agradecendo-lhe toda a paciência que tem tido para as suas asneiras.

Otávio

Não tomou as melhores decisões possíveis e pareceu sempre estar com mais pressa do que com vontade de fazer as coisas bem. Saiu mais cedo para ir pensar nisto e ir ver o Festival da Canção como castigo.

Corona

Uma primeira parte de alto nível e mais alguns bons momentos na segunda. Teve o azar de acabar o jogo sem golos ou assistências, mas pelo menos chegou ao fim sem lesões, um feito que merece ser registado, dado que temos tantos jogadores magoados que ainda nos vamos ver obrigados a negociar com a ADSE.

Adrián

Em poucos dias, marcou um golo que pode dar os quartos de final da Liga dos Campeões, foi pai e saiu do Dragão com os adeptos a aplaudi-lo de pé. Só faltou plantar uma árvore e lançar um livro com o título “Como substituir Brahimi para totós”.

Soares

Marcou um golaço de cabeça, à ponta de lança, mas levou o cartão amarelo que o afasta da próxima jornada, numa difícil deslocação a Tondela. Com Aboubakar e Marega lesionados, penso que só nos resta colocar um anúncio: “Procura-se ser humano com disponibilidade total na próxima sexta-feira à noite. Se tiver experiência como avançado melhor; se não, também não se preocupe que estes não tinham grande coisa antes do Sérgio Conceição pegar neles”.

Óliver

Entrou devido a uma tragédia, mas rapidamente transformou o jogo num romance. A cada passe longo para um colega desmarcado, é evidente que deixá-lo no banco só pode ser uma comédia.

André Pereira

Começa já a aquecer que vais ser titular em Tondela.

Fernando Andrade

Tu também. Não há mais ninguém, bora!