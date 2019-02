Lá em Casa Mando Eu aprova o programa de reabilitação Sérgio Conceição e lança mais um nome completamente ao acaso: Kelvin

Fabiano

É de valorizar a grande defesa que fez, a remate de Dyego Sousa, mas o mais importante é que cumpriu o essencial: Iker Casillas não teve de jogar e descansou para sábado.

Manafá

Tem coisas de Ricardo Pereira e trouxe algumas dinâmicas que pelo menos colocam a dúvida se já ganhou ou não o lugar. Felizmente para Manafá, essa decisão é tomada na cabeça de Sérgio Conceição e não num combate corpo a corpo com Pepe ou numa noite de copos com Éder Militão.

Felipe

Enfrentou Dyego Souza, uma pessoa aborrecida, que não estava consciente que sábado há jogo e que as pessoas têm de descansar. O nosso central cumpriu no essencial, só falhou com uma escorregadela e pareceu até estar a guardar alguma agressividade, porque sábado.... Bem, vocês sabem.

Pepe

“Desculpe, você é o João Félix? Você viu o João Félix? E o Jonas? Viu o Jonas? Quem? Dyego? Porra, eu quero o Jonas!”

Alex Telles

Marcou um golo e logo de penálti, esse terror. Deixo-vos então com a pergunta para um milhão de euros, no Trivial Pursuit FC Porto: sem ir ao Google, qual foi a última vez que o nosso defesa esquerdo descansou?

Herrera

Quando Marafona lhe acertou com tanta força numa zona sensível da cara (sensível porque se trata da cara do Herrera, entenda-se) notou-se que ficou dividido entre reclamar penálti ou a devolução do dinheiro das cirurgias plásticas.

Óliver

Gosto tanto, mas tanto deste menino, que, se não tivesse já dois filhos e bastantes noites sem dormir, pensava seriamente em adotá-lo.

Otávio

Pronto, e também adotava o Otávio se o Óliver pedisse para brincar com ele.

Corona

Por ter falhado aquele golo depois do grande passe de Óliver, não vai ser convidado para as festas de anos dele lá em casa.

Adrián

Vemos sempre a sua titularidade como mais um caso de sucesso do programa de reabilitação executado por Sérgio Conceição. Para já, Adrián continua a responder bem aos tratamentos e não parece estar a ressacar daquela aselhice que o viciou durante tanto tempo.

Fernando Andrade

Por falar em reabilitação, vou só deixar aqui uma ideia para que fiquem a pensar nisto nos próximos dias, ou até, quem sabe, sem dormir só de imaginar isto: Kelvin.

Soares

A maneira como recebe a bola e a encosta para baliza, quase com desprezo, deve ter deixado Abel Ferreira a sorrir com os nervos. Parece que é o quinto golo que marca em sete jogos com o Braga, devendo estar muito perto a construção de uma estátua de Soares em Guimarães, ou a própria mudança do nome da cidade para “Tiquinho”.

Danilo

Entrou quando Marega já estava a aquecer há 20 minutos, portanto há mais tempo do que este demorou a curar a lesão na China.

Brahimi

Não há grande coisa a dizer quando se entra para fechar o jogo (e, talvez, a eliminatória) com um golo daqueles. Agora deixem-me ir ver a conferência de imprensa do Abel, por favor, estou mortinha.