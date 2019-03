Será que o Dr. Milagre é o próprio Marega, pergunta Lá Em Casa Mando Eu? Que também achou arriscado essa ideia de Fernando ganhar um penálti

Casillas

Fez muito bem em não passar hoje nenhuma bola ao Adrián Lopez.

Militão

Nunca o tínhamos visto tão desconcentrado, a fazer maus passes e grandes asneiras, como o penálti. Penso que o jogo de hoje dá uma bela compilação para mandar para Madrid, se o objetivo for mesmo ficar com ele mais um ano. E agora vamos todos para os copos em memória do Militão.

Felipe

No início da segunda parte do prolongamento, tomou a excelente decisão de não deixar o jogo ir para penáltis, deixando os jogadores da Roma livres para fazerem o que quisessem com essa informação. Pepe estragou tudo, salvando uma bola que ia para a baliza. Entretanto o FCPorto lá marcou o terceiro, empolgando Felipe para uns minutos finais incríveis, sabendo que, afinal, sempre se tinha evitado os penáltis.

Pepe

É muito importante ter Pepe para aqueles momentos em que os jogadores mais matreiros das outras equipas tentam desconcentrar a nossa através de truques que o próprio Pepe domina. Faz lembrar aqueles pais que nunca acreditam quando o filho diz que vai “dormir a casa de um amigo”, porque no tempo deles isso significava sempre ir para a discoteca e acabar a tomar banho nu numa fonte. Infelizmente, Pepe viu hoje levou cartão amarelo e não joga o próximo jogo dos quartos de final. Só porque, num desses momentos, encostou a cabeça a Dzeko e disse-lhe, claramente: “Foste tu, foste tu”.

Alex Telles

Era mesmo disto que o nosso lateral-esquerdo precisava: um jogo de Champions com prolongamento. O que há a destacar é que continua vivo e ainda em condições de marcar o penálti da vitória. Sim, de penálti, meus amigos. Deve ser disto que falam sobre as loucas noites europeias!

Danilo

O senhor comendador mostrou a sua utilidade, excelência e sentido de posicionamento. Características que, se não estou enganada, também possuía no último sábado. Suspiro.

Herrera

Fez um belo jogo, correu mais de 15 quilómetros, mas levou o cartão amarelo que o vai afastar da primeira eliminatória dos quartos de final, frente à equipa que espero que seja a mais fraca das que passarem. Oremos, irmãos.

Otávio

Recebeu e colocou facilmente a bola entre linhas, um plano B obscuro do FC Porto que enganou completamente a Roma (pensavam que só chutávamos para a frente para o Marega, ahahah). Tenho para mim que há um espanhol que faz isso melhor, mas hoje não é dia de criticar ninguém!

Corona

Estava a fazer uma bela partida até ser substituído, porque Sérgio Conceição sabe que tem de poupar os melhores para aquilo que verdadeiramente interessa: o campeonato.

Marega

Uma assistência, um golo e o recorde de jogos consecutivos a marcar na Liga dos Campeões com a camisola do FCPorto. Como se isto não fosse suficiente, andava a fazer sprints no prolongamento. Às vezes acho que o Dr. Milagre é ele próprio.

Soares

Marcou o primeiro golo nesta edição da Liga dos Campeões, uma vergonha para um avançado deste calibre. Mesmo não estando inscrito na primeira fase da competição, podia ter feito melhor.

Brahimi

Ora bem, estou muito contente pela passagem. Tanto que nem vou falar sobre isto de deixar o Brahimi no banco...

Fernando

Arriscou muito ao sofrer um penálti nos últimos minutos, mas desta vez não estivemos à altura do momento.

Hernâni

É rápido.

Maxi

Já não é tão rápido, mas cruzou suficientemente bem no lance do penálti.