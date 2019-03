São três pontos muito importantes na luta por deixar o Abel furioso (foi assim que Lá em Casa Mando Eu viu o Braga-FC Porto)

Casillas

Fez hoje o 150º jogo com a camisola do FC Porto e, durante os festejos, esqueceu-se de evitar uns golitos do Braga. Mas tudo bem, estamos aqui para dar a volta a isto sempre que precisares Iker. De preferência, só de 150 em 150 jogos.



Militão

O mal estar no balneário do Real Madrid é tal neste momento que o lateral Éder Militão até já incomodou Casillas, no segundo golo do Braga. Felizmente, depois entrou o central Éder Militão, que limpou aquelas últimas bolas que apareciam na nossa área e que nos fazem tão mal ao nível cardiovascular.



Felipe

Isto de sermos a defesa menos batida do campeonato às vezes até parece mentira.



Pepe

É, às vezes parece.



Alex Telles

Marcou um penálti e lesionou-se logo a seguir, uma sequência feliz de eventos, porque seria muito pior lesionar-se e ter de marcar um penálti a seguir. Curiosamente, isso também esteve para acontecer esta tarde, mas Soares poupou-lhe a chatice de ir marcar a segunda grande penalidade manco. Nos festejos, ainda teve direito a uma beijoca do Tiquinho quando, naquela altura, éramos alguns milhares com uma vontade enorme de dar uma beijoca daquelas ao próprio Soares.



Danilo

Reparei que controlou uma bola e rematou, de fora da área, mas bastante por cima da baliza do Braga, provando que isto das seleções é super prejudicial para os clubes, uma vez que aquele golo contra a Sérvia estragou a probabilidade estatística do senhor comendador marcar hoje um golaço.



Herrera

Se daqui até ao fim do campeonato a intenção for não jogar grande coisa e ganhar os jogos todos na raça, o Herrera e eu estamos nessa.



Otávio

Não consegui ver bem a primeira parte, mas julgo que o Otávio também não.



Corona

Sofreu um penálti, não assinalado, por um empurrão nas costas e passou basicamente bastantes minutos a levar porrada dos adversários. Provavelmente, receberam ordens do selecionador mexicano.



Marega

Julgo que ficaram na retina alguns domínios de bola que... portanto... coiso... foi... enfim... é o que é.



Soares

Mais dois golos marcados ao Braga, a sua vítima preferida. Parece que o Soares não se controla quando vê rapazes vestidos de vermelho, embora, infelizmente, este super-poder esteja limitado ao Minho.



Brahimi

A minha parte preferida disto de jogarmos sem o Brahimi é que depois podemos meter o Brahimi quando estamos à rasca.



Manafá

Não é qualquer equipa que já tem como substituição fetiche a saída de um central para a entrada de um lateral, para desta forma melhorar a qualidade das ações ofensivas.



Fernando Andrade

Entrou para sofrer o penálti que deu a vitória. São três pontos muito importantes na luta pelo título e, sobretudo, são três pontos muito importantes para deixar o Abel furioso.