“Se há coisa que nunca falta em Braga é vontade de jogar contra o FC Porto. E por mim tudo bem, desde que o Claudemir jogue”: Lá Em Casa Mando Eu

O FC Porto vai a Braga esta terça-feira para defender uma vantagem de 3-0 na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, alcançada a 26 de fevereiro. E eu devo dizer que, em princípio, sou ligeiramente contra isto das meias-finais da Taça serem jogadas a duas mãos, sobretudo com um mês e tal de diferença, mas, neste caso, confesso que aprecio bastante o pormenor de esta terça-feira o FC Porto chegar a Braga com uma vantagem de 3-0.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)