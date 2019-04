Lá em Casa Mando Eu acredita que André Pereira está numa fase da carreira em que não tinha lugar no plantel pornográfico do Vila Real

Fabiano



Esta exibição foi um género de e-mail a avisar que Iker Casillas está de férias e que só voltará na sexta-feira. Até lá, os assuntos da baliza estão suspensos, desculpe o incómodo.



Maxi



Começou o jogo meio lento, mas, com o crescer do Braga e com os 15 adeptos adversários presentes espicaçados, Maxi entrou no jogo e permitiu algum do equilíbrio emocional que tanto precisávamos (sim, fiz aqui uma ligação Maxi-equilíbrio emocional. Vamos ver se o editor deixa passar).



Felipe



Perdeu vários duelos individuais com o Paulinho, que não é propriamente o Salah nem o Firmino. Felipe não chegou a terminar o jogo porque foi expulso, que também é o que acontecerá ao FC Porto com o Liverpool se jogarmos assim.



Militão



Nesta altura o ecrã capta Bart Simpson na sala de aula, a escrever no quadro:

“Éder Militão joga melhor a central do que a lateral. Éder Militão joga melhor a central do que a lateral. Éder Militão joga melhor a central do que a lateral. Éder Militão joga melhor a central do que a lateral. Éder Militão joga melhor a central do que a lateral.”



Manafá



A sua utilidade parece residir na substituição em que sai Pepe, Militão passa para o meio e Manafá tem ali 20 minutos para desequilibrar pela direita. Os canivetes suíços dão para desenrascar, não dão para aqueles conjuntos de talheres finos que nos deixam à rasca nos jantares de cerimónia.



Danilo



O senhor comendador fez o golo do empate na partida e evitou outro do Braga em cima da linha de baliza, colocando a devida justiça no marcador. Eheheheh.



Óliver



Ora bem, de maneiras que não é bem para isto que uma pessoa anda aqui meses a pedir a titularidade do Óliver.



Corona



Provavelmente a melhor exibição individual da noite do lado do FC Porto e uma assistência para golo de canto, em homenagem ao lesionado Alex Telles.



Adrián



Ah, saudades daqueles tempos em que a qualidade de Adrián Lopez era hiper-estimulada por um bom jogo coletivo.



Fernando Andrade



Parecia António Costa e os ministros do PS a andarem de transportes públicos: a medida é boa (porque descansou Marega e os utilizadores dos transportes pagam menos), mas deu alguma vergonha o ar forçado da coisa, além de todos sabermos que na sexta-feira nem Fernando Andrade será titular, nem nenhum ministro andará de transportes públicos.



André Pereira



Sinto que está numa fase da carreira em que não tinha lugar no plantel pornográfico do Vila Real.



Otávio

Ajudou a “controlar” mais o jogo, a “termos” mais bola e a “não deixarmos” o Braga fazer o que queria. Foi uma “bela” noite esta, hein?



Marega



Só falta uma semana para vermos aquele Marega incrível da Liga dos Campeões.



Loum

Mal se estreia acabamos na final da Taça no Jamor. Isto há gajos com uma sorte...