Herrera para o ano vai jogar no Boavista de Espanha e um beijinho de boa recuperação ao Alex Telles. As notas de Lá em Casa Mando Eu

Casillas

Exibição segura do guardião espanhol, que não facilitou em nenhum dos absolutamente zero momentos em que o Boavista criou perigo. Deixo até a sugestão: se temos Iker Casillas no plantel, mas somos obrigados a rodá-lo, penso que podíamos aproveitar estes jogos em que nem notamos que ele efetivamente existe

Corona

A gestão de um plantel nesta altura com várias lesões e castigos obriga a adaptações como esta, quando um dos nossos jogadores em melhor forma é obrigado a mudar de vida e correr mais. Corona não tem, naturalmente, as rotinas de um lateral, mas felizmente o Boavista também não tem as rotinas de um ataque

Pepe

Sai Felipe, entra Militão e apresentamos uma dupla inédita: o rapaz-craque que vai para o Real Madrid limpar aquilo daqui a pouco e o homem que esteve no Real Madrid muito tempo a limpar craques

Militão

Um dia lateral, no outro central. Um dia no Porto, outro em Madrid. A vida de Militão está em constante movimento. Ao contrário do “ataque” do Boavista

Manafá

O jogador ideal para este tipo de partidas: à esquerda ou à direita, lança-se no ataque sem medos e preocupações e faz a diferença contra uma equipa fechada lá atrás e que só não quer perder por muitos. Ou seja, obviamente que tem de jogar em Anfield Road

Danilo

Estes jogos antes das competições europeias são sempre um perigo, porque uma pessoa dá por si a passear em campo numa sexta-feira à noite e de repente já está a levar com ingleses, egípcios e brasileiros num campo de tiro numa terça-feira à noite

Herrera

Notou-se que esteve sempre bastante atento à equipa adversária, dado que, ao que tudo indica, para o ano vai jogar no Boavista de Espanha. Penso que, como bom diplomata que é, chegou mesmo a sugerir um protocolo entre caceteiros ibéricos

Otávio

Sentenciou a partida, com o golo a começar a segunda parte, e foi usufruindo de um jogo sem grande coisa para contar além dos três pontos que nos colocam provisoriamente à frente da equipa que é capa de tudo para evitar defrontar-nos - até mesmo de perder com o Sporting

Brahimi

Um jogo não é suficiente para avaliarmos todas as características de um jogador, mas parece-me que Brahimi mostrou esta noite qualidade para justificar mais oportunidades no onze

Marega

Ainda introduziu a bola na baliza, mas o golo foi anulado por fora de jogo. E Marega pareceu concordar com a decisão do árbitro, porque ele, eu e todos sabemos que Moussa está a guardar os golos todos para a Liga dos Campeões. Já tremem em Liverpool!

Soares

Tentou de outras formas, mas só marcou de penálti. Infelizmente hoje não havia Alex Telles para dar um beijinho, mas aproveito precisamente esta oportunidade para mandar um beijinho de boa recuperação ao Alex Telles

Maxi

É engraçado como, às vezes, o estado de saúde é um reflexo visível da nossa personalidade. É que a fita azul na cabeça magoada assenta-lhe muito bem: parece o Rambo do Dragão.

Hernâni

É rápido

Loum

Jogou duas vezes pelo FCPorto e a equipa conquistou duas vitórias. Enfim, isto quando é científico não sei qual é a dúvida em relação a Loum jogar sempre