De papo para o ar a enfardar amêndoas e ovos, Lá em Casa Mando Eu notou semelhanças óbvias em Marega-Soares-Fernando e Mané-Salah-Firmino

Casillas

Fez jus à alcunha de Santo com a defesa da noite e ainda passou por alguns sustos, quando os jogadores do Santa Clara lhe apareciam em procissão a introduzir bolas na baliza, graças a Deus em fora de jogo. Pelo que tenho visto nos últimos dias por toda a cidade, parece-me que foi o único espanhol a trabalhar na Semana Santa.



Manafá

Penso que raramente terá hoje tomado uma boa decisão, mas tudo se perdoa com o reconhecido cansaço por causa das competições europeias. O quê? Ai é? Bem, adiante. Num lance a cerca de 10 minutos do fim, colocou-se estupidamente em fora de jogo e Sérgio Conceição deu um pontapé naquilo que me pareceu uma geleira para não o agredir. É impossível continuar a chamar intempestivo e temperamental ao nosso treinador depois de tamanho autocontrolo.



Felipe

Teve uma primeira meia-hora difícil, com várias pessoas de vermelho a surgirem em contra ataque muitas vezes e com as pessoas de azul e branco um bocadinho longe. O facto de as pessoas de vermelho não serem as pessoas de vermelho de quarta-feira ajudou a que nada de horrível se passasse.



Militão

O Jon Snow que se tivesse antecipado ao Real Madrid e, mesmo sem muralha e em cima de um dragão, o Night King não passava.



Alex Telles

É possível que Alex Telles já seja, por esta altura, um robô programado para fazer sempre a mesma exibição. Entre os jogos, é desligado e arrumado numa dispensa no Dragão e colocado a carregar.



Danilo

O senhor comendador esteve particularmente discreto na primeira parte, talvez ainda não refeito do incêndio na catedral de Notre Dame. É uma das fraquezas de Danilo: é excessivamente sensível às artes e ao espírito humano.



Herrera

Muito bom o passe para Otávio no lance do golo e muito respeito por quem ainda consegue correr três dias depois de defrontar o Liverpool e num fim de semana em que é suposto estarmos todos de papo para o ar a enfardar amêndoas e ovos de chocolate.



Otávio

Sérgio Conceição ligou-lhe às duas da manhã de quarta para quinta-feira, para lhe dizer que não precisava de pedir desculpa pelo erro no jogo do Liverpool. A prova é que continua a ter a confiança de lhe dar um lugar no onze. Eu por acaso não tenho o número do Otávio, porque gostaria de ligar-lhe daqui a pouco para lhe dizer que não tenho percebido bem porquê.



Brahimi

Vamos precisar muito de ti nas próximas jornadas, Yacine. Vamos, vamos.



Marega

Está cansado e sem aquele efeito explosivo que faz a diferença quando tudo falha. Felizmente, não falhou a recarga que deu o golo e agora é só manter este espírito durante mais quatro jornadas e a final da Taça.



Soares

Quero aqui apenas salientar que, a certa altura, estivemos em campo com Marega, Soares e Fernando, que, se repararem bem, quase que soa a Mané, Salah e Firmino. Começam exatamente pelas mesmas letras. Impossível não reparar nas semelhanças, fogo.



Corona

Depois de uma grande exibição na quarta-feira, começou o jogo a descansar e entrou ainda para tentar ser o abre-latas que a equipa precisava. Infelizmente, abrir a lata não chega: é preciso depois comer o que estiver lá dentro - ou seja, MARCAR GOLOS. E os avançados do FC Porto ultimamente só querem que alguém lhes dê mesmo a comida à boca.



Fernando Andrade

Na antevisão desta partida, Sérgio Conceição recordava que, nos jogos com os grandes, os jogadores de equipas como o Santa Clara querem mostrar-se mais, exemplificando com o que Fernando Andrade fez que o trouxe até ao FC Porto. Esta noite, curiosamente, tendo em conta o que Fernando Andrade fez, suponho que estivesse a mostrar-se ao Santa Clara.



Óliver

Tentou lançar Marega em profundidade, mas, nesta altura do campeonato, parece que só a profundidade é que está capaz de lançar o Marega.