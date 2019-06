Ronaldo marcou três golos exatamente como o Félix o ensinou. Mas, e o Pepe, sabem dele? Moutinho? Fonte? Alguém ajude Lá em Casa Mando Eu

Rui Patrício

Excelente a desviar bolas rematadas por Seferovic, quer com o corpo, quer com os olhos, dando o mote para os guarda-redes que atuam na Liga portuguesa que infelizmente se esqueceram de fazer isso mesmo nos últimos meses.



Nélson Semedo

Sabe bem ser de uma equipa que tem um lateral-direito do Barcelona e um da Juventus, mas ainda estou a digerir isto de não termos o Cédric.



Pepe

Chegado a uma fase mais avançada da carreira, não se esperava que Pepe ainda tivesse de enfrentar novos desafios tão fraturantes, como este de ter de ser o elemento do eixo central da defesa mais calmo, ponderado e apaziguador.



Rúben Dias

Sempre adorei estas duplas de defesas centrais em que um é mais físico e outro mais cerebral, em que um é mais assustador e outro mais respeitador, em que um é o Pepe e outro é... QUEM? Ah, perdeu-se o raciocínio, que pena.



Raphael Guerreiro

Por falar em laterais-esquerdos, aproveito para recordar que estão a sair muitos titulares da minha equipa e que penso que devíamos segurar o Alex Telles. Peço desculpa ao Raphael Guerreiro pela maneira como acaba de ser ignorado, mas tenho de aproveitar todo o espacinho que me dão.



Rúben Neves

Tentou o remate de longe numa altura em que Portugal estava a tentar impor a sua ideia de jogo, que consiste em empatar jogos até levantar a taça em causa. Não marcou golo, mantendo-se fiel à estratégia e a toda uma nação. Depois fez um passe incrível para o segundo golo de Portugal e agora peço a todos um minuto de silêncio em memória de quem o vendeu por 15 milhões de euros.



William Carvalho

Fundamental no lance do primeiro golo, quando se baixa rapidamente da barreira, contrariando todas as piadas que uma pessoa faz com aquilo de ser um jogador lento.



Bruno Fernandes

De todas as ideias que foram passando pela cabeça dos treinadores do Sporting nos últimos dois anos, penso que esta de o colocar à direita a cruzar para a área terá ficado em penúltimo lugar, apenas à frente de “vamos tentar ser campeões”.



Bernardo Silva

Foi colocado atrás de Ronaldo e Félix, simbolizando assim toda a espécie humana.



João Félix

Uma exibição algo frustrante para alguém que vale 300 ziliões de euros. Ainda assim, não foi assobiado no Estádio do Dragão, evitando que o Presidente da República tenha de decretar o estado de emergência já esta noite.



Cristiano Ronaldo

Marcou o golo de livre direto, exatamente como João Félix lhe ensinou nos treinos, tendo aberto as pernas durante a fase de preparação, exatamente como João Félix lhe sugeriu nos treinos, e rematando com um efeito chamado “tomahawk”, exatamente como João Félix acabou de inventar nos treinos. Depois ainda marcou mais dois golos, exatamente como João Félix lhe estava a gritar para fazer do banco.



Fonte

Alguém sabe como é que está o Pepe? Será que foi ao hospital? Será que precisa que eu lhe leve alguma coisa? Não quero parecer muito ansiosa, mas desatei a vender centrais recentemente e isto não era suposto ter acontecido.



Gonçalo Guedes

Acho que sim, acho que sim, mas e o Pepe? Novidades?



João Moutinho

Querido Moutinho, vai lá saber do Pepe. Ah, e tenho saudades tuas. Mas vê lá isso, rápido.