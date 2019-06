Desculpem Lá Em Casa Mando Eu por não estar preparada para viver num mundo em que Ruben Dias é aplaudido no Dragão

Rui Patrício

Umas quantas boas defesas no dia em que se tornou o guarda-redes mais internacional de sempre por Portugal. Teve sorte, no entanto, porque se apanhasse Scolari podia deixar de ser convocado de repente para jogarmos com o José Sá.



Nélson Semedo

A seleção ressentiu-se da falta de Cédric: daquela anedota que anima o balneário, daquele “tu consegues!” antes do colega entrar em campo, daquela lista de restaurantes em Southampton. Ainda assim, Nélson Semedo deu poder ofensivo, não facilitou muito lá atrás e dá outra qualidade à saída de bola, mas lá está: não deu tão bom balneário.



Fonte

Foi o jogador em campo com mais características em comum com Cristiano Ronaldo, uma vez que também é português e também tem um penteado incrível.



Rúben Dias

Não quero parecer muito radical, mas penso ter-me apercebido hoje que não estou preparada para viver num mundo em que Ruben Dias é aplaudido no Estádio do Dragão devido a uma bela exibição.



Raphael Guerreiro

É aquele primo emigrante que nas férias vem cá e mostra que tirou 5 cursos, tem uma mulher bonita, filhos inteligentes e continua humilde na mesma.



William

Apaga-se mais quando tem o comendador Danilo ao lado, mas é normal, é uma questão de respeito.



Danilo

Sempre que ganhava um duelo com um holandês, o mundo do futebol pensava: “Olha, lá estão aqueles das duas equipas que nos maravilharam a todos e que mereciam ter chegado à final da Liga dos Campeões”. Porque o Danilo, caso não tenham reparado, é do FCPorto. E os holandeses, claro, são todos do Ajax.



Bruno Fernandes

Cada vez que um adepto da seleção grita “chuta”, o Bruno Fernandes chuta. E reparem que eu escrevi a expressão “adepto da seleção” como se estas palavras fizessem sentido juntas. Como se uma pessoa não tivesse de escolher: ou se é adepto, ou se é da seleção.



Bernardo Silva

Penso que está naquela categoria de jogadores que tinha lugar em qualquer equipa do mundo. Menos no Flamengo, claro.



Gonçalo Guedes

Marcou um belo golo num remate bem colocado, a passe de Bernardo Silva, provando que a Holanda de Koeman não teve acesso aos treinos de Bruno Lage nos juvenis do Benfica.



Cristiano Ronaldo

Ficou-me na memória um “Atenção que Ronaldo caiu mal”, de um jornalista com a voz trémula, receando o Apocalipse. Como se perder Ronaldo lesionado numa final não fosse uma coisa extremamente agradável.



Rafa

Entrou muito bem em campo e penso não ter sido a única a perguntar-lhe: “Rafa, queres trocar aquele golo que marcaste este ano no Dragão por um golaço na final da Liga das Nações que te eternize na memória deste país?” Infelizmente ele respondeu não.



Moutinho

Está tudo bem contigo, meu querido? Tens a certeza que estás bem? Se duvidares, por um momento que seja, sabes que tens uma porta sempre aberta, ok?



Rúben Neves

Lê o que eu escrevi ao Moutinho.