Parabéns! É o visitante número 10000 da Tribuna e vai receber em casa uma oferta incrível: um João Félix (um passatempo Lá Em Casa Mando Eu)

Parabéns! É o visitante número 1000000 deste site e por isso ganhou uma oferta incrível! Não cabemos em nós de satisfação ao anunciar-lhe que vai receber em casa um João Félix! Este concurso foi aprovado por Paulo Gonçalves. Para consultar as condições da “oferta”, vá ao Seixal e veja uma luz. Se lhe parecer que isto é uma tanga, pelo menos não conte a ninguém do Atlético de Madrid.

Pois é, parece que João Félix vai para o Atlético de Madrid por 120 milhões de euros. É realmente muito dinheiro. Aliás, uma pessoa percebe logo que estamos a falar de uma transferência fora do normal, uma vez que, com esse valor, o Atlético de Madrid podia comprar 12 Zé Luís (Sendo assim, suponho que, como não há 12 Zé Luís, optaram então por João Félix).

No entanto, o esquema dos 120 milhões é tal que, pelos vistos, vai demorar uns dias a concretizar-se a transferência. Até lá, sugiro aviões a passar nas praias, anúncios nos jornais e SMS para os telemóveis de todos os benfiquistas, com a seguinte mensagem: “São mesmo 120 milhões de euros. Juro. Que o Benfica não seja a coluna vertebral do futuro campeão europeu, da futura seleção campeã do mundo e da futura equipa de astronautas que vai encontrar vida noutro planeta se eu estou a mentir. LFV”

Por estes dias, há quem ande a fazer contas a esse dinheiro e a eventuais contrapartidas a que o Benfica fique obrigado. Por exemplo, além do valor que o empresário Jorge Mendes irá receber (fala-se em 12 milhões de euros e, se ainda não perceberam que isso é muito, basta dizer que é 1,2 Zé Luís), há quem diga que os encarnados vão ter de “contratar” jogadores, diminuindo consideravelmente o valor realmente encaixado com a venda.

Ora, já conhecíamos o famoso “Leve 2 Pague 1” e já todos nos habituámos a colecionar cupões para depois ter um desconto no supermercado, mas fica aqui uma ideia para o futuro: colocarem um pacote de arroz a 10 euros e “oferecerem” ao cliente que o comprar 9 euros em pensos higiénicos. O cliente pode nem precisar de pensos higiénicos, mas fica a pensar que lhe foram oferecidos e até gosta.

Mesmo assim, temos de admitir que ainda restará muito dinheiro para os cofres do Benfica. Por isso é que, quando chegar o relatório e contas, ninguém ficará chocado ao perceber que parte da transferência será paga em notas do monopólio, outra parte em galinhas e ainda outra em carinho. E posso aqui adiantar desde já que ainda está a ser estudada a hipótese de outra parte da verba ser transformada em trabalho comunitário. Que a equipa do Simeone bem precisa, aliás.

Portanto, resumindo, não vai ser fácil acertar no valor desta montra final. Mesmo que tenhamos passado os últimos 15 anos das nossas vidas a aprender com Fernando Mendes, talvez ainda não estejamos preparados para este "Preço Certo".

Por isso, mais vale deixarmos as questões financeiras para os entendidos (eheh, entendidos...), e focarmo-nos nas questões desportivas. Por exemplo, ao ir para o Atlético de Madrid, João Félix vai ter oportunidade de treinar com Felipe, que até já terá comentado com fontes próximas: “O João Félix é bom, mas ainda assim preferia o joelho do Jonas”.

Há também quem diga que, desportivamente, o Atlético de Madrid não é uma boa opção para João Félix, como se ele tivesse opção. Opção têm os capitães de equipa que saem a custo zero para lá.

E agora que já aproveitei a transferência de João Félix para comentar o plantel do FC Porto, penso que está na altura de terminarmos isto. Para concluir o processo do visitante número 1000000 deste site e receber em casa um João Félix, só tem de carregar em todos os outros textos da Tribuna Expresso, ler tudo até ao fim e cantar em voz alta: “Baby shark tu tu ru ru tu”. Não vai falhar, acredite. Juro.