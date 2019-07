Lá em Casa Mando Eu viu o FC Porto-Fulham com saudades de Óliver e daquele já habitual "fueeeeeeeera" de Iker

Diogo Costa

Nunca será fácil substituir Iker Casillas, mas já sinto que este “Bora, c€@/@-€” está perfeitamente à altura do “Fueeeeera”.



Saravia

Vamos tirar um bocadinho para pensar nessa hipótese que é Maxi Pereira no Boavista. Maxi Pereira. No Boavista. O Maxi Pereira!!! No Boavista!!! E ainda há malta preocupada se o Trump declara guerra ao Irão?!? Com uma ameaça destas aqui tão perto?!?



Pepe

Com a saída de Felipe, era urgente enviar uma mensagem aos adversários, para não pensarem que isto agora vai ser só miminhos. Vai daí o Pepe corta o cabelo.



Marcano

Parece-me que comprámos um central experiente e de boa qualidade por um ótimo preço. Não faço ideia que más opções ele terá tomado na carreira para só nós termos percebido isso, mas pronto.



Alex Telles

Já foi dos titulares que ficou mais tempo em campo, que é para não perder aquele ritmo de “nem que estejas morto, vais ter de jogar”.



Danilo

Braçadeira de capitão, remates perigosos de longe e aquele ar tranquilo de quem sabe ser o único comendador em campo.



Sérgio Oliveira

Bom jogo. Mas já vi este filme.



Otávio

Construiu e finalizou com classe o único golo da partida, calando todos aqueles que andam há anos a criticar a oportunidade que ele tem de construir e finalizar com classe.



Corona

Falhou o primeiro golo feito do FC Porto em 2019/2020, uma honra para qualquer um dos jogadores que falharam muitos golos feitos do FC Porto em 2018/2019.



Nakajima

O verão ainda não trouxe aquele calorzinho constante, o jantar na varanda e as noites sem casaco. Mas trouxe Nakajima. Adoro o verão. Adoro o Nakajima.



Soares

Não está no ponto, mas está no Porto. O que já não é nada mau.



Vaná

Tem ar de quem dá bom ambiente ao balneário e eu fico contente por isso, porque há coisas na vida mais importantes do que o futebol.



Tomás Esteves

Que jogador! Ainda por cima, já não via um lateral direito com tanta personalidade no cabelo desde o Abel Xavier.



Bruno Costa

Bom jogo. Eh pá, na verdade nem sei, isto são tantos jogadores.



Romário Baró

Provavelmente, o melhor nome de craque que ouvi nos últimos tempos. É que não é só Romário, nem só Baró, sendo que ambos já seriam muito bons. É Romário Baró. Craque!



Diogo Leite

Ficou com a braçadeira de capitão quando Danilo saiu e, agora que penso nisso, nem sei por que é que ainda não é comendador.



Osorio

Bem pensado isto de mandar um central rodar uns meses em Guimarães. Há que enrijecer.



Zé Luís

Se Marega sair, estou confiante que Zé Luís pode preencher aquele espaço no meu coração reservado a jogadores cujo talento não aprecio, mas cujo resultado sou capaz de amar.



Luis Díaz

Se Marega sair e Zé Luís falhar, o tal espaço no meu coração pode ficar para ele.



Diogo Queirós

São tantos Diogos que acho que devíamos começar a chamar-lhe Vítor. Só para facilitar.



Loum

Vocês a esta hora ainda andam a ler isto?



Fernando Andrade

Mas não têm mais nada que fazer?

Aboubakar

Olha ele! Será que está bom?

Fábio Silva

Este é bom, é.

Galeno

Eh pá, vão dormir.

Madi Queta

Boa noite a todos.

Óliver

Saudades.