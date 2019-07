Lá em Casa Mando Eu viu Nakajima a reclamar com um colega em japonês, ou seja, sem falar, sem transmitir qualquer emoção e sempre a sorrir

Vaná



Excelente a sair da baliza para travar um ataque perigoso do Betis. Enquanto o mercado ainda está aberto, vamos focar-nos nisto: “excelente a sair da baliza”. A sair, a sair.



Tomás Esteves



Vai ser difícil não o encaixar na equipa A. De Amor.



Pepe

Foi contra o Danilo num lance, deixando-o com queixas. Mas Pepe nem pestanejou. Porque isto era um jogo, havia câmaras e estava muita gente a ver. Nos treinos, o Danilo ia ver como se tratam os choramingas.



Diogo Leite

Parte em vantagem em relação a Diogo Queirós, por imensas características que eu agora não me lembro além de “Leite” ter de vir primeiro do que “Queirós” por ordem alfabética.



Manafá



A má notícia é que teve alguns problemas a defender na ala esquerda. A boa é que o Alex Telles vai ter de jogar os jogos todos, sempre.



Loum



Saiu lesionado logo aos 15 minutos, impedindo-me de fazer uma piada com a sua má exibição.



Sérgio Oliveira



Picou-se com um adversário e depois precisou que o Pepe fosse lá defendê-lo. Clássico momento de interturmas.



Romário Baró



Sérgio Conceição abraçou-o mal o árbitro apitou para o intervalo. Talvez porque Romário Baró estivesse lesionado, talvez porque nos apetece a todos abraçar o Romário Baró.



Nakajima



Após um lance em que Fábio Silva preferiu rematar mal do que passar-lhe a bola, ficou a reclamar com o colega em japonês, ou seja, sem falar, sem se mexer, sem transmitir qualquer emoção e sempre a sorrir.



Fábio Silva



O que é que vocês fizeram no dia em que completaram 17 anos? Foram beber uma cerveja e os papás mandaram estar em casa à meia-noite? Acharam-se muito incríveis porque já tinham um amigo com carro que vos levava, certo? Eh eh eh.



Zé Luís



Marcou um grande golo, fazendo-nos acreditar que há um avançado no plantel do FC Porto 2019/2020 que sabe colocar remates de fora da área. Não façamos grande festa com isto, vamos esperar por mais provas.



Danilo



Entrou com a habitual confiança e acabou a flash-interview a prometer que “se houver penáltis, vamos estar aí para decidir”. Enfim, isto quanto mais se aproximam as eleições, mais promessas infundadas vamos ouvir.



Diogo Costa

Então mas o que é isto de pormos os miúdos a jogar e depois ninguém os avisa de que o FC Porto não pode ganhar nada nos penáltis? Atenção a isto Diogo, para a próxima evita defender um.



Saravia

Penso que precisa de um período de adaptação a um novo continente, ao futebol português e à titularidade de Tomás Esteves.



Osório

Está tudo bem, continuemos.



Marcano



Muito injusto isto de porem os jovens a jogar na primeira parte e os mais idosos a jogar à hora a que deviam estar a dormir.



Alex Telles

Continua a bater bem penáltis, deixando-me em dúvida se tem lugar na equipa do FC Porto.



Otávio



Esteve mais apagado do que no jogo anterior, claramente refletindo sobre os conselhos que estou farta de lhe dar.



Bruno Costa

Não estava preparada para escrever – e sentir – isto, mas entrou muito bem no jogo.



Corona

Enviei este texto com uma análise profunda e absolutamente hilariante sobre o Corona, mas o editor apagou tudo e escreveu isto.



Luís Diaz



Boas indicações dentro de campo, mas penso que ainda temos de resolver o problema daquele corte de cabelo. Eu acho que somos todos livres, cada um faz o que quer, mas o meu limite é estar demasiado parecido com o Soares.



Soares



Está com ar de que, se ficar, vai marcar 10 golos em 2019/2020, sendo que três deles vão ser um hat-trick contra o Desportivo das Aves, para a Taça da Liga, numa quarta-feira à noite lá para o inverno.



Aboubakar

GANHÁMOS!!! NOS PENÁLTIS!!! ESTA ÉPOCA SÓ PODE VIR A SER INCRÍVEL!!!



Galeno

Vocês perdoam-me se me tiver esquecido de alguém, certo?