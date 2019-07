Parece que escrevi algures que Danilo era o único comendador. Peço desculpa a todos, menos ao Pepe, que tenho um nadinha medo dele

Diogo Costa

Escrevo-vos com febre e uma dor de garganta maior que a dor da ausência do Casillas. E talvez seja da febre, mas começo a acreditar que o Diogo pode ser o nosso guarda-redes já para esta época. “Como é que dizes isso hoje em que ele não fez uma defesa?” Calem-se e vão buscar-me um paracetamol.

Manafá

É sempre de louvar quando uma pessoa tem confiança para sair à rua com aquele bigode.

Pepe

Parece que escrevi por aqui algures que o Danilo era o único comendador em campo, esquecendo-me do Pepe. Peço desculpa a todos os visados, sobretudo ao Pepe, porque tenho um nadinha de medo dele.

Marcano

É tão calmo e elegante que faz o Pepe parecer um bruto. Coisa que o Felipe não conseguia.



Alex Telles

Está numa crise exibicional enorme, uma vez que o FC Porto já anda a marcar golos de canto e estes nem são todos marcados por ele.

Danilo

Não saltou no golo do Getafe porque o futebol também é dar aos outros a oportunidade de brilhar.

Sérgio Oliveira

Já dei para este peditório. Adiante.



Romário Baró

Bons pormenores deste miúdo, que parece ainda não ter assimilado totalmente a arte de chutar para a frente.

Luis Diaz

Teve algumas oportunidades para marcar, uma delas após um erro do guarda-redes adversário, mas perdeu-se em fintas e acabou por complicar o que parecia fácil. Penso que, depois disto, está mesmo encontrado o sucessor de Brahimi.

Corona

Algumas desmarcações interessantes na frente, não fosse a equipa de arbitragem estar cheia de pressa para lhe assinalar fora de jogo, naquele que também é um bom treino para o que nos espera no campeonato.

Soares

Saiu com dificuldades físicas logo no início do jogo, devido a uma pancada nas costelas. Este tipo de lesão pode ser muito dolorosa, quase tanto como a dor que me dá cada vez que olho para o cabelo dele.

Zé Luís

Tenho gostado do que nos tem mostrado, para grande surpresa minha. Ou então é mesmo da febre. Também pode ser. Isto é grave.



Otávio

Não estou nada preocupada com a ausência de um médio de qualidade nesta posição. Nada.

Nakajima

Entrou com o objetivo claro de evitar a pancadaria do Getafe. Objetivo esse muito importante e difícil de alcançar, mas que felizmente foi cumprido. Parabéns, Shoya.

Tomás Esteves

É óbvio que tem talento para ficar na equipa A, como também é óbvio que um dia também vai cometer um erro. Cá estaremos para o perdoar.

Fábio Silva

Marcou o golo da vitória e hoje nem fez anos, por isso continua a ser um craque de 17.

Diogo Leite

Chegou a tempo de também fazer uns chutos para a frente.



Bruno Costa

Parabéns a todos os que aguentaram estoicamente até aqui.

Aboubakar

Um título já cá canta. Bora festejar.