Lá em Casa Mando Eu garante que está tudo bem com Danilo (pelo menos enquanto o comendador não estiver com fome)

Vaná

Jogou de amarelo quando a equipa estava de azul e de cinzento quando a equipa estava de amarelo. Há aqui, portanto, um caso evidente de inadaptação cromática.



Manafá

A posição de lateral direito continua a ser um mistério neste FC Porto: fomos comprar um, há um jovem que se destaca nela e, tudo devidamente pesado e analisado, vai jogar o Manafá e não se fala mais nisso.



Pepe

Estava ligeiramente a dormir no lance que dá o golo do Mónaco, mas temos de ter paciência com estes jovens e dar-lhes espaço para também errarem.



Marcano

Foi obrigado a jogar com uma venda praticamente nos olhos, como ato simbólico por não ter conseguido ver qual era o melhor clube para ele há um ano.



Alex Telles

Muito bem a falhar o penálti, para o Mónaco também poder realmente treinar o que é defrontar o FC Porto.



Danilo

Depois de uma semana complicada, foi um dos mais aplaudidos no Estádio do Dragão e tudo parece estar bem entre os adeptos e o seu capitão, pelo menos enquanto este não estiver com fome.



Sérgio Oliveira

É este o tipo de exibição que pretendemos até o mercado fechar, deixando a entender que é preciso comprar alguém.



Romário Baró

Adoro esta sensação de pré-época, de ser surpreendida pela qualidade de alguns jogadores, ou de ver confirmadas as expectativas que tinhas para outros. No caso de Baró, ambas as coisas. Bom demais!



Luis Díaz

Yacine... quê?



Corona

Há jogadores que mudam de clube, de camisola ou de número, Corona mudou só de nome. Por enquanto vou manter o antigo nestes textos, mas terei todo o gosto em mudar para Tecatito assim que ele me levar à loucura.



Soares

Gosto destes jogos de pré-época em que realmente sinto que estamos a preparar a equipa (e os adeptos) para o que aí deve vir: muitos golos falhados.



Otávio

Por falar nisso, falhou uma das principais oportunidades de golo e Fábio Silva foi a correr levantá-lo e dizer alguma coisa do género: “Deixa lá, eu quando tinha 12 anos também jogava assim”.



Nakajima

Li hoje numa capa que o FC Porto está à procura de um médio criativo. Eheheheh um médio eheheheh e criativo eheheheheh.



Zé Luís

Mais uma vez a demonstrar bons pormenores, defraudando todas as nossas expectativas. Enfim, é que é melhor nem contar com ele.



Bruno Costa

Bate bem as bolas paradas, podendo ser uma hipótese para aqueles 5 minutos da época em que eventualmente não precisemos do Alex Telles.



Fábio Silva

A sorte deste rapaz é não jogar noutro clube, senão nesta altura já estava tudo louco com ele.



Saravia

Vai ser muito difícil ganhar o lugar a Manafá.



Osório

Ora bem, isto de centrais nem está mau, por isso se eu fosse a ele começava a treinar à baliza.



Tomás Esteves

Que bonito é ter herdado o número 2 de jogadores tão míticos quanto Maxi Pereira.



Diogo Leite

O tempo que eu perco nestes jogos a conferir que não me esqueci de ninguém, vocês não fazem ideia.