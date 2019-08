Agora todos juntos: Liga Europa Allez!, diz o Lá em Casa Mando Eu

Marchesín

Hoje decidi começar este texto com um tom positivo e otimista. Marchesín salvou o quarto golo do Krasnodar duas vezes, portanto penso que estamos perante uma boa notícia. Afinal de contas, mau seria se o quarto classificado da liga russa tivesse marcado quatro golos no Estádio do Dragão.

Saravia

Como diria Marcel Keizer, fez seis minutos e meio bons, sendo que foram os seis minutos e meio que levou a sair do campo, chegar ao balneário e decidir que provavelmente nem vai jogar mais.

Pepe

O melhor elogio que lhe posso fazer é que nunca desiste e sente cada lance de uma maneira que apaixona o adepto que está a levar 3 do Krasnodar em casa e precisa de acreditar em algo que não seja uma morte lenta e dolorosa.

Marcano

A exibição foi desastrosa, mas quando uma pessoa aposta assim nos jovens já sabe que de vez em quando vão ocorrer erros infantis.

Alex Telles

Está a defender muito mal, mas pelo menos não vai defender muito mal para a Liga dos Campeões, que isso seria embaraçoso.

Danilo

Sinto que algo se passa com o senhor comendador e não sei se ainda é fome.

Sérgio Oliveira

Saiu do relvado de maca, depois de um contacto muito feio com o relvado numa queda, daqueles que uma pessoa fecha os olhos quando dá a repetição. Movimento que eu até já tinha repetido três vezes nesta altura do jogo.

Luis Díaz

Mais uma vez, a deixar boas indicações. É um reforço a sério e tem de jogar. Também poderá ter de levar uns estalos por ficar a festejar aquele segundo golo em vez de ir a correr para o meio-campo, mas quem viu o jogo percebe um bocadinho como é que uma pessoa se deixa entusiasmar por marcar um golo ao Krasnodar.

Corona

Muda o nome outra vez, porra, assim não está a dar.

Nakajima

Teve finalmente a oportunidade que merece para conduzir o jogo do FC Porto e assim o fez. Nem sempre bem, mas pelo menos agora sabemos que temos a opção de ter alguém a fazê-lo. Como isto está, já é bem bom!

Marega

A má notícia é que esteve mais um jogo sem marcar. A boa é que temos que vender alguém para compensar isto dos 40 e tal milhões da Liga dos Campeões.

Zé Luís

Bom golo, a cruzamento de Alex Telles, e pelo menos não festejou como um louco. Ponto para ele.

Uribe

Tem pinta de jogador, mas não sei se o meio-campo do FC Porto precisa de ser mudado nesta altura. Eh eh eh. Uma pessoa tem de tentar aliviar isto, porra.

Aboubakar

No fim de semana há mais. Estou ansiosa.