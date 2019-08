O Lá em Casa Mando Eu acha que Pepe chega e sobra para Seferovic, RDT, TDT, TNT, RTP, o que vocês quiserem

Marchesín

Teve uma noite santa no Estádio da Luz, deixando Casillas com ciúmes, uma vez que o espanhol tinha sempre que ir lá fazer a exibição do ano. Levou um cartão amarelo por perder tempo e eu acho que o árbitro esteve muito bem, porque todos os minutos foram poucos para o banho de bola que o FC Porto deu.

Corona

Obrigada Sérgio Conceição, por nem hesitares na hora de repetir o lateral-direito que não é lateral-direito, mesmo tendo pela frente jogadores muito perigosos como... Ia dizer o nome de um dos rapazes do Benfica que é fantástico e perigosíssimo e que ia acabar connosco hoje, mas esqueci-me quem era. Sei que começava com “Caça ao...”, mas foi-se mesmo.

Pepe

Há muitas lições a retirar do clássico desta noite na Luz e uma delas é que Pepe chega e sobra para Seferovic, RDT, TDT, TNT, RTP, o que vocês quiserem.

Marcano

O mesmo que o Pepe, mas em espanhol.

Alex Telles

Não gostei de o ver picado com Seferovic. Não que não entenda que aqueles momentos fazem parte do jogo e, sobretudo, de um clássico intenso como este, mas porque o Seferovic estava a jogar mesmo muito bem a nosso favor e o Alex podia tê-lo destabilizado.

Danilo

Jogão do senhor comendador, a tapar caminhos, a orientar outros e a conseguir ultrapassar a dificuldade que é jogar uma partida destas à hora do jantar, atrasando uma refeição tão importante e podendo provocar as habituais animosidades decorrentes dessa situação.

Uribe

Gosto cada vez mais deste reforço para o nosso meio-campo, mas também tenho de ser honesta: estou tão nas nuvens com este jogo que hoje até podia ter jogado o Herrera que eu ia dizer bem na mesma.

Romário Baró

Menino, sabes muito. A nossa sorte é que, por cá, temos calma. Vai devagar que não temos pressa.

Luis Díaz

Meus amigos, penso que estamos perante um caso grave de amor à primeira, à segunda e à terceira vista.

Zé Luís

“O FC Porto é o FC Porto. Todos sabem que clube é este: um clube grande, que não se deixa afetar. Somos fortes, unidos. Até fico emocionado por ver os meus colegas a correr, a querer ganhar. Esta vontade de ganhar é incrível. Dou este prémio a eles: se pudesse, partia-o em pedaços.”

Eu, a chorar, numa flash do Zé Luís na BTV. Nada nesta frase faz sentido, mas aconteceu.

Marega

Penso que encontrámos aqui o jogo perfeito para explicar aos nossos adversários quem é Marega. Um jogo terrível, um falhanço medonho e a única pessoa no mundo que ainda seria capaz de ter a confiança necessária para matar o jogo e calar-vos, e calar-nos, a todos. Marega é isto. Marega é nosso. Viva Marega!

Otávio e Soares

Excelente dupla substituição, que não acrescentou nada, além de deixar o Benfica totalmente humilhado.

Manafá

Isto aqui é que acho que já foi gozar. Olé!