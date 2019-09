Lá em Casa Mando Eu viu Carlos Xistra obrigar Pepe a trocar de calções, uma vez que ainda lá tinha guardados o Seferovic e o De Tomas

Marchesín



Mais três ou quatro boas defesas e a certeza de que o FC Porto se reforçou mesmo muito bem na baliza. Ainda vamos na quarta jornada e eu arrisco já: que me cortem a cabeça se Marchesín não é argentino.



Corona

Parece cada vez mais evidente que Corona é o jogador mais bem preparado que temos para a posição de lateral-direito, mas penso que preciso de mais um ou dois jogos a jogar à bola para ter a certeza. Isto tendo em conta que ainda só tivemos um, não sei se me fiz entender.



Pepe

Saiu magoado pouco depois de ter sido obrigado pelo árbitro a trocar de calções, uma vez que ainda tinha lá guardados o Seferovic e o Raúl de Tomás.



Marcano

Marcou o segundo golo da noite, a recarga depois do remate de Luis Díaz, mas quase não festejou, porque soube reconhecer facilmente que o principal mérito foi do guarda-redes do Vitória.



Alex Telles

Quase que se lesionava num lance caricato, ou então aproveitou mesmo para perder um bocado de tempo e assim evitar que Carlos Xistra expulsasse mais um ou dois jogadores.



Danilo

A equipa do Vitória esteve muito organizada e sabia bem o que queria fazer, pelo que a noite não foi tão fácil como a da semana passada.



Uribe

O mesmo que Danilo, mas reforçando que a semana passada foi mesmo um banho de bola.



Baró

O mesmo que Danilo e Uribe, mas refletindo que a semana passada foram apenas três pontos e a jogar assim ainda vamos perder muitos.



Luis Díaz

Talvez tenha sofrido ali um penáltizito, mas não vamos falar da arbitragem de Carlos Xistra, porque seria a primeira vez que alguém se queixaria de tal e podia surgir aqui uma onda de indignação contra a Tribuna que eu gostaria de evitar.



Marega



Dois golos marcados e aquela constante sensação de que era capaz de fazer muito mais, se quisesse e/ou pudesse. Destaco sobretudo o primeiro, em que um mau domínio de bola possibilita que esta fique no sítio certo para fintar o defesa e o guarda-redes e ele a atire lá para dentro. Lá está Marega: até as suas incapacidades servem para nos fazer felizes.



Zé Luís



Não esteve tão exuberante como nos últimos dois jogos, o que me leva a fazer a difícil questão, que ninguém quer fazer: será Zé Luís um avançado que se destaca apenas contra equipas que jogam menos, como Vitória de Setúbal e Benfica, mas que tem muitas dificuldades em mostrar o seu futebol contra equipas que jogam bem, como o Vitória de Guimarães? Estaremos atentos.



Mbemba

Teve de entrar, por força da lesão de Pepe, e esteve algumas vezes perto do golo. Agora é uma questão de ir para o balneário dar a mão ao Pepe, ver se ele precisa de alguma coisa, enfim, tornar-se útil.



Soares



Eu acho que as pessoas são livres de serem o que quiserem. Sou a favor de uma sociedade sem castrações, em que cada um se veste, ou fala, ou ouve como e o que quiser. Não julgo ninguém, desde que, obviamente, ninguém se apresente com este conjunto cabelo/bigode/barba no Estádio do Dragão.



Otávio

Penso que estamos na altura ideal para parar o campeonato, porque lembrou-me o Twitter do FC Porto que faz hoje 5 anos que Otávio assinou pelo FC Porto e eu preciso de tempo para assimilar isto.