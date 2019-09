Nunca um jogador tinha mandado a bola contra o braço do adversário com tanta genialidade como Félix (Lá em Casa Mando Eu analisa a seleção)

Rui Patrício

Foi bonita a imagem dos fuzileiros da Marinha portuguesa na bancada deste estádio, eles que estão colocados tão longe de casa e que fizeram 5 horas de autocarro para ir apoiar a seleção. Dei por mim a imaginar os lituanos a pensarem que Portugal é um país tão perigoso que em vez de adeptos manda militares.



João Cancelo

Bom jogo do nosso lateral-direito do Manchester City, que teve de assumir a titularidade face à lesão do nosso lateral-direito do Barcelona, sendo que bem podia também jogar o nosso lateral-direito do Leicester, ou até o nosso lateral-direito do Benfica, isto se considerarmos todos a hipótese de nos termos esquecido do Cedric.



José Fonte

Fun fact: a minha filha começou a andar durante o Lituânia-Portugal da qualificação para o Euro 2020. Não se queixou do relvado sintético, nem nada.



Rúben Dias

A prova de que estes jogos não interessam a ninguém é que nem o Rúben Dias se aplicou para dar uma paulada a alguém. Ou fui eu que não vi, porque a minha filha começou a andar e estive distraída. Deve ter sido isso, agora que penso bem.



Raphael Guerreiro

É canhoto e, por isso, quando era miúdo tinha que aprender a escrever daquela maneira esquisita, com a mão por cima para não borrar o caderno. Se calhar teve dificuldades por isso, mas, em compensação, discute o lugar com Mário Rui, ao contrário dos 16 craques que temos a lateral-direito, que aprenderam a escrever sem dificuldades, mas que têm que matar para jogar.



Rúben Neves

(Limpa as lágrimas, Catarina. Anda lá, tu consegues. Supera isto, tu consegues escrever sobre ele sem doer. E 15 milhões são 15 milhões. Sim, ele não falha um passe e é portista; sim, ele joga num clube que tens que ir ver ao Google como se escreve, mas tu consegues. Vá lá. Já ultrapassámos isto. Os outros também perderam o Bernardo. Aí vamos nós.)



Boa exibição.



(Rebenta em lágrimas)



William Carvalho

Está cada vez mais subido no relvado, o que lhe dá oportunidade para marcar mais golos e para mostrar outras qualidades, nomeadamente a de convencer os guarda-redes adversários a sofrerem grandes frangos contra nós.



Bruno Fernandes

Foi difícil, para muitos de nós, perceber como é que Bruno Fernandes não foi vendido neste mercado de transferências. Mas talvez tenhamos de colocar a hipótese de o Sporting só ter enviado aos olheiros vídeos do Bruno Fernandes a jogar na seleção.



Bernardo Silva

A maneira como espera e passa a bola no momento certo para Cristiano Ronaldo fazer o terceiro golo da noite merecia uma estátua, uma ilha paradisíaca só para ele ou até um desconto em cartão Continente.



João Félix

Nunca um jogador tinha mandado uma bola contra o braço de um adversário com tanta genialidade. Isto depois de ter sido o primeiro colega de sempre a fazer uma tabela com Cristiano Ronaldo e de ter sido o primeiro ser humano a chegar a Vilnius.



Cristiano Ronaldo

Não foi mau.



Rafa e Pizzi

Não fizeram nada que me convença a defender a sua titularidade nos jogos do clube que representam. Acho mesmo que alguém devia recomendar ao treinador do clube que representam para não jogar com estes dois. Nunca mais.



Gonçalo Guedes

Invadiu o relvado para tentar tirar uma fotografia com Cristiano Ronaldo, mas creio que não conseguiu.