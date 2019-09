O lado humano de Otávio esteve em menor destaque porque o treinador não tentou assassinar nenhum colega

Marchesín

Cometeu, provavelmente, o primeiro erro desde que chegou ao FC Porto, ao fazer o penálti que na altura significou o empate. Depois salvou um mau passe atrasado de Danilo e evitou o empate com uma grande defesa. O que significa que já só está 1-92737388338 em asneiras VS ufa-obrigada-por-nos-salvares-Marche!

Corona

Teve mesmo de jogar hoje, porque o Benfica esgotou a quota de Tavares que podem rodar nestes jogos europeus.

Pepe

Talvez não tenha tomado as melhores decisões no lance que dá o golo do Young Boys, mas que atire a primeira pedra quem nunca errou contra o Young Boys. PUM! Isto fui eu a atirar uma pedra. E não correu bem. Má decisão da minha parte.

Marcano

Desculpem dizer isto assim de rompante, mas o Marcano tem um ar tão enfadado que parece que está em campanha eleitoral.

Alex Telles

Marca cantos tão bem, mas tão bem, que só espero que não coma carne de vaca, que é para o planeta não acabar antes de ele marcar mais cantos.

Danilo

Nota-se que está com vontade de marcar um golo, mas há incidências que não o têm permitido, seja o poste, os adversários, o azar, ou o aquecimento global. De qualquer forma, apoiarei sempre os seus sonhos e vou mesmo obrigar o Alex Telles a não comer carne de vaca.

Uribe

Muito bem na conferência de imprensa de antevisão, cada vez mais sólido no nosso meio-campo e o mais importante em relação ao nosso número 16: vocês viram aquele malandro do Herrera a marcar contra a Juventus um golo em cima dos 90? Ah, que bela recordação.

Otávio

Ganhou, e bem, o direito à titularidade e hoje justificou-a rapidamente só com o passe para o primeiro golo de Soares. Já o lado humano de Otávio esteve hoje em menor destaque, contribuindo para isso o facto de o treinador não ter tentado assassinar nenhum colega.

Luis Díaz

Fez ali umas maldades a uns rapazes que vieram da Suíça e eu acho muito bem, porque nisto do talento não podemos ser neutros.

Marega

É sabido, há muito tempo, o interesse que Marega tinha em jogar em Inglaterra, o que se compreende pela qualidade da Premier League e das bancadas sempre cheias de adeptos. O que não se compreende é que, não tendo ainda realizado esse sonho, Marega jogue de manga comprida numa amena noite de fim de verão em Portugal. Chocante.

Soares

Finalizou duas boas jogadas coletivas e parece que, esta época, é o nosso Marega da Liga dos Campeões: marca muito lá fora e vai passear cá dentro.

Romário Baró

Estive a ver o jogo comentado por um senhor inglês (dentro de toda a legalidade, senhores inspetores) e era muito giro quando ele tentava dizer Romário Baró. Achei importante contar-vos isto. Para a próxima, experimentem. Ou não, senhores inspetores.

Manafá

Assunto encerrado: Manafá é muito melhor do que Nakajima.

Fábio Silva

No meu tempo, aos 17 anos, ainda não sabíamos que quinta-feira era a noite dos estudantes porque ainda não tínhamos chegado à universidade, não porque estávamos a jogar competições europeias.