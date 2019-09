Lá em Casa Mando Eu crê que Uribe correu tanto porque ainda queria ir a tempo de ver os vestidos de Cristina Ferreira nos Globos de Ouro

Marchesín

Está a aprimorar a arte de fazer assistências para os avançados, o que pode querer dizer que Pepe e Marcano vão começar a ser dispensados dessa árdua e esgotante tarefa do pontapé para a frente. Entretanto, segurou ali uma bola que podia ter dado o empate do Rio Ave, evitando que isto se tornasse um clube de malucos.



Corona



Saiu lesionado e o que vale é que o campeonato vai agora parar durante três ou quatro anos, porque senão agora estava para aqui preocupada e era uma chatice.



Pepe



Viu um gajo a invadir o relvado ao intervalo e já ia direitinho a ele quando o Marcano lhe gritou: “É o mister, Pepe, tiene calmia!”. E pronto, ele acalmou-se e ninguém sequer reparou que isto se passou exatamente assim.



Marcano

Não sei se alguém lhe contou que, no ano passado, estivemos a ganhar neste campo por 0-2 e estragámos tudo no fim. Mas foi assim, foi. Não que eu ainda não o tenha ultrapassado, mas estava aqui a pensar que, se calhar, foi melhor esta versão de sofrer muito lá atrás, mas ganhar.



Alex Telles

Fez mais uma assistência para golo e só não fez mais porque os colegas não perceberam onde aparecer depois daquelas duas bolas à barra.



Danilo

Foi a principal vítima da rubrica do futebol português intitulada “Porrada nos jogadores do FC Porto alegadamente executada por ex-jogadores do Benfica”, mas respondeu à altura dos grandes, contorcendo-se de dor, ficando atónito com a cor do cartão mostrado a Filipe Augusto e seguindo em frente como se nada fosse. No fim do jogo, esteve a ouvir Sérgio Conceição, enquanto ainda estava a arfar e a suar, que são, em princípio, as condições ideais para ouvir Sérgio Conceição.



Uribe

Corre, corre, corre, corre... Correu tanto que parecia que estava interessado em despachar isto rápido para ainda ir a tempo de ir ver os vestidos da Cristina Ferreira nos Globos de Ouro. Como todos nós, aliás.



Otávio

Fez uma tabela com Marega, que lhe devolveu a bola de calcanhar, ameaçando estragar toda a ordem do Universo. Felizmente, o lance não deu em nada e, portanto, continuamos cá todos. Depois, acabou o jogo com a rubrica do futebol português intitulada “Otávio alegadamente a insultar um ex-jogador do Benfica”, que, só pelo nome, se percebe como foi uma resposta à altura dos grandes.



Nakajima

A boa exibição na Taça da Liga valeu-lhe a titularidade. Nakajima respondeu à confiança do treinador com uma exibição razoável, mas estragou tudo quando apertou o pescoço a um sócio. Não se faz. Em nenhuma situação. Grande vergonha. O mundo do futebol está chocado!



Marega

O que dizer quando Moussa Marega resolve mais um jogo? Bem, o óbvio: que o Rio Ave é o clube da Liga que sofreu mais golos dele. Uma honra ao alcance de poucos.



Zé Luís



Levou um cartão amarelo por existir, que me parece uma excelente razão para se levar um cartão amarelo, ou seja, uma espécie de aviso do árbitro: “oh Zé Luís, não estás a existir bem, pensa no que andas a fazer na vida, reflete, muda de prioridades, ainda vais a tempo de ser um excelente ser humano”. Muito bem, muito bem.



Manafá



Entrou em campo e, de imediato, deixou Taremi 64 centímetros fora de jogo. Portanto, já estou 64 centímetros mais a favor da sua manutenção no plantel do FC Porto.



Mbemba



De certeza que vai haver quem diga que foi uma substituição feita apenas a pensar na defesa do resultado, quando na verdade vos posso assegurar que foi também a pensar na defesa do meu coração.



Luis Díaz

Aprendeu hoje como é que se sofre quando uma equipa grande carrega naqueles minutos finais para tentar pontuar. A tempo, portanto, de defrontar o grande Famalicão na próxima jornada.