Gonçalo Guedes continua a olhar para a relva como o Fernando Santos olha para o papel onde estava escrito “JOGUEM À BOLA!”

Rui Patrício

Peter Handke ganhou esta semana o prémio Nobel, 49 anos depois da publicação de “A Angústia do Guarda-Redes Antes do Penalty”. Em 2068, Rui Patrício ganhará um prémio da FPF pelo seu best-seller “A Absoluta Tranquilidade do Guarda-Redes da Seleção, Mesmo Sofrendo Dois Golos Sem Responsabilidade, Porque ao Menos Já Não Joga no Sporting”.

Nélson Semedo

Temos, para a lateral direita, Nélson Semedo, João Cancelo e Ricardo Pereira. Mas, jogando quem jogar, a seleção abusa do jogo interior, ignorando olimpicamente a hipótese de jogar em largura. É o mesmo que ter na garagem um Ferrari, um Porsche e outro carro qualquer bom que encaixe nesta metáfora e passar a vida a fazer running. Mas running daquele mau, com uma bandelete na cabeça, não como o senhor que correu a maratona em menos de duas horas.

Pepe

Guardei para mim aquele momento, ao minuto 71, em que parecia mesmo que ia perder um lance em corrida, mas soube usar o corpo para atrapalhar o adversário o suficiente para a jogada não dar em nada. Porque vou agarrar-me a ele para não me preocupar com o resto.

Rúben Dias

Há uma coisa da qual nunca o poderemos acusar: Rúben Dias vai buscar bolas dentro da baliza da seleção com a mesmíssima rapidez e ar de compromisso que o faz no Benfica. Na altura de sofrer golos, alguns dos quais com culpa no cartório, Rúben Dias não distingue cores, momentos ou preferências. Bonito.

Raphaël Guerreiro

Foi ele a face mais visível do segundo golo sofrido, porque de repente apareceu um rapaz ucraniano ali mesmo à sua frente sozinho, mas há que dar mérito a toda a linha defensiva de Portugal. Perdão, a toda a “linha defensiva”.

Danilo

Pôs a cabeça à frente de um livre de Cristiano Ronaldo, naquilo que é um gesto técnico muito difícil, uma vez que, normalmente, a bola vai diretamente para fora. E acabou a quase marcar o golo do empate, minutos depois de Pepe ter estado perto do mesmo. Felizmente, ambos guardaram o trunfo "grande caga" para aquele joguinho de domingo à noite, durante o inverno, em que vamos estar a perder a 5 minutos do fim e é preciso dar a volta.

João Moutinho

Sugiro que, por cada adepto da seleção que hoje ou em qualquer dia insinue que não jogou grande coisa, João Moutinho seja obrigado a passar uma semana no FC Porto. Repito, para os que não perceberam: por cada vez que, na seleção, ficarem com aquela sensação que ele não foi brilhante, ele vem para nós. Fica a ideia.

João Mário

Penso que há grandes hipóteses de Fernando Santos o ter lançado para este jogo porque pensou: “Bem, ele joga na Rússia, por isso há de dar jeito estar em campo para ver se alguém percebe o que os gajos dizem”.

Bernardo Silva

Pep Guardiola fez hoje um vídeo a criticar as duras sentenças aplicadas aos políticos independentistas catalães, com uma eloquência tal que, a meio, me convenceu que, além da independência da Catalunha, é preciso lutar pela independência do Bernardo Silva deste estilo de jogo da seleção.

Gonçalo Guedes

Continua a olhar para a relva como o Fernando Santos olha para o papel onde estava escrito “JOGUEM À BOLA!”.

Cristiano Ronaldo

Falhou no primeiro golo da Ucrânia, mas redimiu-se com o 2-1 final, de penálti, naquele que foi o seu 700º golo na carreira, o 95º na seleção nacional e a 148725923759385309ª vez em que um comentador da RTP exagerou nos festejos.

João Félix

Levou em cheio com um remate de Bernardo Silva, o que nos pode encher de esperança para o seu futuro na seleção, porque pelo menos já sabe escolher bem o colega que está a atrapalhar.

Bruno Fernandes

“Hey, Zinchenko, my name is Bruno, can I play with you in Manchester City?”

“Yarmolenko, my maaaaaaan! How’s the weather in London? I’m forever blowing buuuubles!”

“Stepanenko! Stepanenko! Tell Luís Castro you saw me”

“Pronto, João Mário, diz lá aos gajos do Lokomotiv que eu aceito.”

Bruma

Era isto que queríamos no FCP em vez do Nakajima ou do Luiz Díaz? Obrigado, PSV!