Se nunca foi a Vila Nova de Gaia, Lá em Casa Mando Eu explica-lhe por que razão tem mesmo de lá ir

Diogo Costa

Marcou presença no Estádio Jorge Sampaio, em Pedroso, Vila Nova de Gaia, porque era aí que o Coimbrões recebia o FC Porto na terceira eliminatória da Taça de Portugal. E serviu esta pequena introdução para referir não só que Diogo Costa esteve mesmo lá, embora tenha sido difícil de reparar, mas sobretudo para vos situar bem em Vila Nova de Gaia, porque já escrevi muitas vezes para a Tribuna e ainda não tinha tido oportunidade de vos falar sobre Vila Nova de Gaia.



Saravia

Esteve perto de marcar por uma vez e marcou mesmo à segunda, embora o golo tenha sido anulado por fora de jogo, uma vez que o último defesa do Coimbrões estava em Vila Nova de Gaia e Saravia estava no Porto.



Mbemba

Pelos vistos já não marcava um golo há dois anos e meio, pelo que escolheu muito bem o sítio para regressar aos golos, pois Vila Nova de Gaia é uma excelente localidade para começar uma nova vida de central goleador.



Diogo Leite

Que bem lhe fica a titularidade e a braçadeira de capitão. De facto, Vila Nova de Gaia está cheia de coisas boas.



Manafá

Em Vila Nova de Gaia, é normal as pessoas transcenderem-se e mostrarem capacidades acima do normal. Portanto não se entusiasmem muito.



Loum

Um dos grandes mistérios do plantel do FC Porto subiu hoje ao relvado, confirmando a teoria de que, em Vila Nova de Gaia, acontecem por vezes coisas estranhas.



Bruno Costa

Continua a mostrar boas indicações e parece-me que tem todas as condições para ser útil num plantel que está envolvido em quatro competições, embora poucas delas se vão disputar em Vila Nova de Gaia, infelizmente.



Otávio

Fez um grande trabalho no terceiro golo, sem ter pedido desculpa ao defesa do Coimbrões que ficou para trás de diversas maneiras, mas que certamente não levou a mal, porque em Vila Nova de Gaia não se guarda ressentimentos de uma coisa destas.



Luis Díaz

Marcou dois golos e jogou a uma velocidade que o Coimbrões só costuma permitir na A44. E esta foi a minha referência geográfica rodoviária da semana. Quem é de Vila Nova de Gaia percebe.



Soares

Entendeu-se bem com Luis Díaz e marcou o segundo golo da noite, numa altura em que o FC Porto estava a marcar tanto, que parecia que Vila Nova de Gaia ia acabar hoje.



Fábio Silva

Tornou-se o mais novo jogador de sempre a marcar pelo FC Porto e estou bastante convicta que se tornou também o mais novo jogador de sempre a marcar pelo FC Porto em Vila Nova de Gaia.



Romário Baró

Está finalmente recuperado daquela entrada do Fábio Cardoso, que estou plenamente convencida que não tem nada a ver com Vila Nova de Gaia.



Sérgio Oliveira

Em Vila Nova de Gaia, também regressou após uma lesão, que o afastou dos relvados tanto tempo que, na última vez que tinha jogado, o FC Porto ainda estava ligeiramente na Liga dos Campeões.



Aboubakar

Está vivo. Em Vila Nova de Gaia.