Lá em Casa Mando Eu lembra que é muito difícil combater uma equipa tecnicista e que gosta de controlar a bola como este poderoso Rangers FC

Marchesín



Perante aquela defesa, aos 53 minutos, bem podemos agradecer a Marchesín o empate em casa frente ao poderoso Rangers FC, uma equipa refundada aqui há uns anos, depois de declarar falência, que vinha de um empate enganador frente ao sempre perigoso Hearts, mas que se tinha seguido a uma vitória por 5-0 ao excelente Hamilton, e não é o da Fórmula 1. E pensar que daqui a três dias este Rangers FC já está a jogar contra o gigante Motherwell!



Corona

Fez um excelente corte logo os 5 minutos, quando a equipa do FC Porto ainda se tentava organizar de forma a tentar travar o poderoso Rangers FC, e provou que, entre nós, há quem tenha coragem para enfrentar um adversário desta dimensão. Enorme!



Pepe

Já agora, fiquem a saber que, depois de receber o gigante Motherwell, o poderoso Rangers FC vai ter de se deslocar ao sempre difícil terreno do Ross County, pelo que se percebe que tenham tirado um pouco o pé depois do empate, gerindo o esforço e pensando desde já nesse importante embate.



Marcano

Foi a face mais visível da linha defensiva do FC Porto no golo do poderoso Rangers FC. Perdão, “linha defensiva”. E o leitor mais atento - que, incompreensivelmente, continua a ter tempo para despender a ler estes meus desabafos - há de ter reparado que já escrevi isto algures, provando não só que o meu génio é coerente, mas sobretudo que o de Marcano - e o da "linha defensiva" deste FC Porto - também o é.



Alex Telles



Muito difícil de combater uma equipa tecnicista, que gosta de controlar a bola e de criar perigo através de um futebol mais inspirado. Enfim, uma típica equipa escocesa aquela que vimos esta noite no Dragão.



Danilo



Confesso que estava à espera de uma grande demonstração de força, de uma reação inequívoca ao erro de Roterdão, mas, em vez disso, saiu-me só um FC Porto-Rangers FC. Curioso que, nos minutos finais, Danilo tenha perdido uma bola perigosa, mas, desta vez, o Rangers FC tenha optado por não dar seguimento a uma atividade que eu temo que esteja a ganhar adeptos e que consiste naquilo a que vulgarmente chamamos de “insulto” ao senhor comendador.



Otávio

Ninguém tem dúvidas de que é uma peça muito importante no FC Porto de Sérgio Conceição, mas receio que não seja suficiente para o poderoso Rangers FC. Felizmente, vamos ter uma segunda mão para esclarecermos de vez esta dúvida. Se bem que eu preferia nunca mais jogar contra o poderoso Rangers FC, mas pronto.



Uribe

Aconteceu, esta noite, o FC Porto perder pontos com uma equipa cujo número 8 se chamava “Jack” e estou convencida que pouca gente estaria à espera de perder pontos com uma equipa cujo número 8 se chama “Jack”, mas devo sublinhar, contudo, a essa pouca gente, que no banco do poderoso Rangers FC estava sentado um senhor número 8. Ah, quanto a Uribe, é bom rapaz e veste o número 16, que é um belo múltiplo de 8.



Luis Díaz

Marcou um golaço que disfarçou uma pobre exibição da equipa do FC Porto e agora só nos resta rezar para que o poderoso Rangers FC não esteja a precisar de um extremo-esquerdo, porque seria uma chatice agora ficarmos sem ele só por causa de um estúpido golo numa estúpida quinta-feira à noite.



Zé Luís

Estaria preocupada com a forma do nosso avançado goleador se me avisassem que não marca um golo há mais de um mês, mas o que é um mês para uma equipa que joga na Liga portuguesa?



Marega



Tropeçou na bola que deu origem ao golo de Luiz Días, mostrando que ainda consegue resolver jogos e calando todos os críticos que não conseguem alcançar a perfeição das suas imperfeições.



Bruno Costa



Eu acho que entrou bem no jogo, mas também pode ter sido só uma questão de baixas expectativas.



Nakajima

Também acho que mexeu no jogo, mas, mais uma vez, talvez tenha sido só porque não estava à espera de muito.



Soares



Não dá para interromper o campeonato mais umas semanas? Por favor? Ah, já agora, o Rangers FC ainda vai receber o enorme St. Johnstone antes de irmos lá. Achei que precisavam desta informação.