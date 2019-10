Lá em Casa Mando Eu gostou de ver Marega com o filho no camarote e congratula-se por este ter optado por acompanhar o crescimento do pequeno

Marchesín



Aos 12 minutos, fez um gesto técnico conhecido como “Anthony Lopes”, mas felizmente tudo correu bem e o resto do jogo foi passado a admirar a qualidade do futebol da equipa. Ah, as saudades de poder escrever uma coisa destas.



Mbemba

Foi uma das principais surpresas no onze titular e juntou-se à multidão de jogadores, pessoas, seres humanos e afins que vão jogar antes do Saravia naquele lugar.



Pepe

Assustou um pouco quando chocou com força contra um jogador do Famalicão e, para provar que não tinha deslocado o maxilar, teve de fazer exercícios de mastigação um pouco diferentes dos que executa habitualmente aos avançados adversários.



Marcano

Conseguiu contribuir para que o Famalicão saísse do Estádio do Dragão com pouco perigo criado e, nos dias que correm, isto já não é nada pouco.



Manafá

Wilson Manafá foi aplaudido de pé por alguns adeptos portistas quando saiu, para entrar Alex Telles. Vou deixar só aqui isto para pensarmos todos um bocadinho.



Danilo

Havia quem andasse a pedir a sua cabeça, mas o senhor comendador está sempre pronto para mostrar que essas pessoas até podiam estar certas num certo momento, mas estarão erradas para toda a eternidade.



Uribe

Esteve duas vezes perto do golo logo nos primeiros 15 minutos e parece que tem tudo para melhorar neste sistema tático. Felizmente, agora vamos ter 32174013948 jogos em poucos dias para provar isso mesmo.



Otávio

Há dias assim, em que tudo corre bem, o FC Porto ganha 3-0 ao líder da primeira liga, a equipa joga futebol e Otávio faz parte disso sem que eu tenha que vir aqui no fim dizer mal.



Corona

Esta madrugada, os relógios atrasaram-se uma hora, mas adiantaram Corona no terreno. Ficou de noite mais cedo, mas temos um extremo-direito que abre o jogo e cria mais oportunidades de golo. Se é para isto, não acabem com o horário de inverno!



Luis Díaz



Marcou um bom golo, mas, para mim, a imagem do jogo foi mesmo Marega com o filho ao colo no camarote. É bom lembrar que temos de apoiar mais os pais que escolhem acompanhar o crescimento dos filhos e dar-lhes todas as condições para isso. Todas, mesmo. Sempre.



Soares



Aproveitou um erro do Famalicão para marcar o segundo golo da noite, ao recuperar a bola, tabelar bem com um adversário e contornar o guarda-redes. As más línguas vão dizer que foi um golo oferecido, mas qualquer portista sabe bem que nenhum golo do Soares cai do céu. É preciso acontecer mesmo muita coisa para que ele exista.



Alex Telles



No dia em que Alex Telles foi finalmente para o banco (e digo isto como a constatação de um facto, não com satisfação), o lateral-esquerdo do Famalicão chamava-se Alex Centelles. Se isto não foi gozo, foi incrível. E, se foi, também.



Nakajima

Vai ser muito difícil ganhar o lugar a Luis Díaz, a não ser que seja possível ser ele o terceiro médio, mas também não vamos estar hoje a confundir mais as coisas. Adiante.



Fábio Silva



O mundo está cheio de coisas bonitas e, felizmente, já vi muitas: o nascer do sol em Angkor Wat, o pôr do sul no Uluru, o silêncio do gelo no Perito Moreno, o barulho das cataratas do Iguaçu e o sorriso do Fábio Silva depois de marcar com a camisola do FC Porto. Ai coisa mai linda do meu coração!