Nakajima vem de um país fustigado por sismos e tsunamis, mas nada o preparou para o cataclismo dos Barreiros (por Lá em Casa Mando Eu)

Marchesín

Foi enganado no golo sofrido e quase que o era novamente, por volta do minuto 50, o que tornaria esta uma noite muito inglória para Marchesín, porque quase não teve nada para fazer e ia acabando mais enganado do que eu, que só fui enganada quando achei que, depois do jogo contra o Famalicão, nunca na vida perderíamos pontos com este Marítimo.

Mbemba

A má notícia é que as coisas correram tão bem no domingo que não houve vontade de mudar nada até quarta-feira. A boa é que algo vai ter de mudar até domingo.

Pepe

Teve uma intervenção decisiva no lance do golo do empate, ao colocar a cabeça de forma a possibilitar que uma bola que vinha do Soares entrasse na baliza, o que, parecendo que não, é uma maneira dificílima de colocar a cabeça.

Marcano

Gosto da forma como mantém a calma mesmo quando o adversário só faz antijogo, como se tivesse uma barreira de decência impenetrável. Adoraria ter esta capacidade, para que não fosse possível escrever em nenhum local da internet que desejo imenso que o Marítimo desça e que o Nuno Manta Santos acabe a treinar o Canelas.

Manafá

Danilo

Esteve envolvido no lance do golo do Marítimo e sinto que podíamos ter agora uma aprofundada análise sobre a forma como o FC Porto se permitiu sofrer contra este adversário, mas estou-me a cagar para isso.

Uribe

Ora, isto é tudo muito bonito contra equipas como o Benfica e o Famalicão, mas domingo é contra mais um adversário do futebol-espetáculo, por isso é começar já a pensar bem nisso.

Otávio

Esteve muito envolvido no jogo do Marítimo, ou seja, na discussão com o árbitro, nas faltas, nos cartões, nas picardias, no tempo perdido, etc. Acabou com uma fita na cabeça, tipo Rambo, que é como eu vou acordar amanhã, depois de tanto bater com a cabeça contra a parede.

Corona

Foi uma das vítimas do relvado dos Barreiros, porque hoje toda a equipa escorregou. Literalmente.

Luis Díaz

Ninguém tem dúvidas de que é um excelente jogador, mas isto hoje não era jogo para excelentes jogadores. Às vezes, o mais difícil é mesmo convencer os excelentes jogadores de que, para jogar contra este Marítimo, é preciso ter muita coisa (paciência, vontade, sorte), mas nem sempre é preciso ser um excelente jogador. Reparem agora na excelência da minha próxima frase: ao domingo, Luis Díaz é craque, mas na quarta-feira não serviu o fraque.

Soares

Fiquei a saber que já marcou 49 golos pelo FC Porto, o que, no final desta exibição, me parecem 49 golos a mais do que eu estaria à espera. É verdade que nem sempre foi falta de jeito, mas esta piada também estava aqui mesmo a jeito.

Zé Luís

O campeonato esteve parado tanto tempo que se esqueceram de avisar o Zé Luís goleador que já recomeçou.

Nakajima

Vem de um país muito fustigado por catástrofes como sismos e tsunamis, mas nada o preparou para o cataclismo do relvado dos Barreiros.

Alex Telles

Fiquei muito surpreendida pela forma como marcou o canto que deu o golo do empate. Não fazia ideia que podia dar tanto jeito para as bolas paradas.