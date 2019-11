“Com 17 anos, eu andava em festas de aniversário até às 5 da manhã”: Lá em Casa Mando Eu gostou da pinta de Fábio Silva

Diogo Costa

Certamente não estava à espera de assumir a baliza nesta altura, pois Marchesín provou rapidamente ser um valor seguro, mas Diogo Costa está mais do que pronto para a tarefa, seja a de defender as redes do FCPorto, seja a de evitar stories do Instagram.



Manafá

Quando subia para o ataque, chegava a estar tão perto de Marega que os cães começavam a ladrar, os elefantes desatavam a correr e ouviam-se gritos da profundeza da Terra. No fundo, Manafá e Marega são como placas tectónicas, que, quando se aproximam demais, provocam um abalo.



Mbemba

Tentou o autogolo duas vezes, mas entretanto alguém lá lhe explicou que nós não gostamos assim tanto do Boavista e que mais valia guardar a prenda para a mulher do Uribe.



Marcano

Fez uma falta dura, levou cartão amarelo e ficou indignado. Parabéns Marcano, acabou de superar o nível “Estádio do Bessa”.

Alex Telles

Marcou o único golo da partida e obrigou os colegas a juntarem-se num abraço coletivo, exatamente como eu faço aos meus filhos quando eles perdem contra uma equipa como o Rangers.



Danilo

Há poucos desafios na vida tão grandes como acabar acordado um Boavista-FC Porto, mal jogadinho, num domingo muito à noite de chuva. O senhor comendador conseguiu, eu mais ou menos.

Loum

Tem corpinho para jogar muito mais vezes e até esteve perto de marcar. Para já, não sabemos se esta foi uma oportunidade única, ou se ganhou mesmo o lugar. Com sorte, a mulher dele até só faz anos em junho.



Otávio

Corre, luta, irrita-se com o árbitro e com os adversários. E repete. Corre, luta, irrita-se com o árbitro e com os adversários. Tenho para mim que Otávio nasceu para ser uma grande estrela do Boavista, mas teve muita sorte na vida.



Corona

Notei que jogou de luvas, não por estar muito frio na cidade do Porto, mas porque normalmente se trata de material obrigatório no Bessa.



Marega

Foi o jogo ideal para voltar ao onze. No meio de toda a classe habitual nestes dérbis com o Boavista, foi difícil distinguir especialmente a sua.



Fábio Silva

O melhor momento do jogo foi quando Fábio Silva saiu e a bancada azul e branca cantou só para ele. Foi uma exibição com pinta deste miúdo com apenas 17 anos. 17 anos, repito. Com 17 anos, eu andava em festas até às 5 da manhã.



Zé Luís

O poste tirou-lhe o regresso aos golos, mas acredito que estará para breve. Agora é picá-lo com aquela dança do Luis Díaz, tenho a certeza que o Zé Luís consegue melhor!



Nakajima

Ainda entrou antes do recolher obrigatório, mas já não deu para fazer muita coisa.



Diogo Leite

Vá, tudo para a caminha que já é tarde.