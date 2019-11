Lá em Casa Mando Eu resume assim a exibição de Bernardo Silva: já não gostava tanto de uma pessoa do Benfica desde que me casei com uma

Rui Patrício

Isto de facto há empregos muito bons. Há, há.



Ricardo Pereira

Lembram-se quando havia meia dúzia de malucos a criticar uma lista de convocados onde andavam laterais do Barcelona e do Manchester City? Pois, era por isto, meus caros.



Rúben Dias

É verdade que o adversário não ameaçou muito, mas também é verdade que fica bastante mais apresentável quando não traz o açaime.



José Fonte

Tapou todos os caminhos à Lituânia, menos o do acesso ao Estádio Algarve, que, se bem lembro, é bem mauzinho. Coitados dos lituanos que depois disto ainda vão ficar no trânsito.



Mário Rui

Tenho imenso a dizer sobre ele, vou guardar para domingo.



Rúben Neves

Rúbenzinho do meu coração, continuas um xuxu muito fofinho e nós nunca te esqueceremos. Quando te fartares dessa porcaria da Premier League diz, que voltas logo.



Bruno Fernandes

Excelente intervenção no penteado de Cristiano Ronaldo, que tentou usar uma fita branca para impedir o cabelo de ir para a frente dos olhos. Bruno Fernandes tapou a boca ao comentar isso para o capitão, mas eu por acaso topei tudo: "Máno, f#&&[email protected]=, isso é tão chunga que ainda acabas convidado para a festa de anos da mulher do Uribe do ano que vem".



Pizzi

Marcou um golo cheio de sorte, que é para ninguém se esquecer que ele é do Benfica. A bola bateu na barra, no poste e só depois nas redes. Só faltou ali um defesa adversário ir a correr metê-la lá dentro, gritando: "Tem de ser golo do Benfica! Tem de ser!"



Bernardo

Olhem, por falar nisso, acho que já não gostava tanto de uma pessoa do Benfica desde que me casei com uma.



Ronaldo

Pareceu-me claramente que está com um problema no joelho, que não dribla alguém há três anos e que nem ele suportaria acompanhar um jogo comentado por pessoas que parecem ambicionar respirar o mesmo ar do que ele a toda a hora.



Gonçalo Paciência

Joga bem, marca e só não foi o melhor em campo porque o cepo do número 7 falhou um golo feito e o impediu de ter mais uma assistência. Se isto continua assim, qualquer dia arrisco-me a gostar da seleção.



Bruma

Faz parte da seleção entrar de vez em quando alguém que já nem sabemos muito bem onde joga, mas pronto, é assim mesmo. Lidemos.



João Moutinho

Nunca é demais lembrar que o aceitaríamos a qualquer hora no FC Porto. Em qualquer lugar. Em qualquer noitada até às 5 da manhã. Pronto, já perceberam.



Diogo Jota

Teve o privilégio de entrar para o lugar de Cristiano Ronaldo, sem que este chorasse, saísse do campo ou abandonasse o estádio mais cedo.