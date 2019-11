Ronaldo tirou um golo ao Diogo Jota e só não conseguiu fazer mais porque a equipa não lhe passou mais a bola. Eh eh eh (Lá Em Casa Mando Eu)

Rui Patrício

Parece que o salário mínimo no Luxemburgo está acima dos dois mil euros, enquanto nós por cá discutimos um aumento para os 635. Isto quer dizer que, se Rui Patrício tivesse nascido luxemburguês, já tinha amealhado umas poupanças bem jeitosas antes de ter ido para a Premier League. Por outro lado, não tinha vivido com sol, relvados em boas condições e invasões de academias, portanto continuo a achar que estamos a ganhar.



Ricardo Pereira

Portugal vai ao Euro2020 e, se nada de muito surpreendente acontecer até lá, Ricardo Pereira também. A não ser que alguém se lembre do Cedric, há sempre esse risco.

Fonte

Teve mais trabalho do que estaria à espera, mas penso que esta é uma frase que resume não só a exibição de José Fonte neste jogo, como qualquer presença sua na seleção portuguesa.



Rúben Dias

Não aceitou o pedido de desculpas do adversário que tinha acabado de lhe fazer uma falta. Há quem veja aqui alguma falta de educação, mas eu, por acaso, prefiro sublinhar a enorme coerência, uma vez que nunca o vi pedir desculpa a ninguém por lhe roubar a alma, quando mais por uma mínima faltinha.



Raphael Guerreiro

Também tenho imenso para dizer sobre o Raphael Guerreiro, mas vou guardar para o Europeu.



Danilo

Ainda bem que o jogo foi cedo, porque agora é tomar banho, arrumar tudo rapidinho e entrar em casa antes das 23h, senão temos problemas.



Bruno Fernandes

Recebeu um bom passe de Bernardo Silva e decidiu rematar em vez de passar a Cristiano Ronaldo, um risco assumido pela primeira vez aos 40 minutos de jogo e que vai contra as regras da seleção. Parece que o golo contou para a UEFA, mas vai ser muito difícil escapar à pena de prisão.



Pizzi

Notou-se que era dos jogadores mais habituados a este tipo de relvado, à semelhança de Rúben Dias. Mais uma vez, só estranhou a ausência de adversários mais cooperantes na hora de rematar à baliza. O que vale é que a Liga está quase de volta. Quase, como quem diz...



Bernardo Silva

Sou contra esta concentração da seleção numa só pessoa, a loucura a cada momento em que essa pessoa toca na bola, mas enfim, sendo essa pessoa Bernardo Silva, até se compreende.



André Silva

Fez um jogo esforçado, que é o que se diz de uma exibição quando se quer evitar a crueldade de dizer a alguém que não jogou nada.



Cristiano Ronaldo

Tirou um golo ao Diogo Jota e só não conseguiu fazer mais porque a equipa não lhe passou mais a bola. Eh eh eh



João Moutinho

O branco do equipamento fica-lhe bem. Era juntar um azul, umas riscas e um símbolo magnífico e ficava mesmo impecável.



Diogo Jota

Ainda há uns dias estava a entrar para o lugar do Cristiano Ronaldo e agora já está a entrar para o lugar do André Silva. O futebol é uma roda viva de emoções, realmente tanto estás no topo como no fundo.

Rúben Neves

Ler a análise a João Moutinho.