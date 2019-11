O Messi é agradável, o Cristiano não é mau, mas não há nada mais bonito no futebol do que o sorriso do Fábio Silva (por Lá em Casa Mando Eu)

Diogo Costa

Não teve propriamente uma noite com muito trabalho e destacou-se sobretudo pelo passe para o Corona no lance da expulsão. Resumindo: foi bom, esteve bem, mas agora vai voltar Marchesín, que isto acabou o tempo para festas.

Manafá

Por falar em festas, quando começarem os jogos a sério não dá para lhe arranjar uma?

Mbemba

Marcou o primeiro golo do jogo, quando já se tinha percebido que o FC Porto só tinha de ter paciência até conseguir que a bola entrasse na baliza uma vez. Enquanto isso, em minha casa lutava-se para que essa paciência não fosse traduzida em sono, o que veio a verificar-se, mais por mérito do final de tarde louco dos meus filhos do que da qualidade de jogo apresentada.

Diogo Leite

Tem uma qualidade de passe impressionante e continuo a achar que está prontinho para também ser titular no campeonato, até porque, com tantas paragens, quando o campeonato voltar ele já é um central velhinho e cheio de experiências de vida.

Alex Telles

Joga qualquer partida contra o Vitória em casa para a Taça como se estivesse na final da Libertadores. É um jogador à Porto, ponto.

Danilo

Saiu mais cedo porque quinta-feira já há jogo e é daqueles mesmo difíceis, porque este ano só nos calharam equipas estrangeiras nas competições internacionais.

Loum

Olha, Loum, estava a ver o jogo pela televisão e, à medida que ia chovendo e ia vendo os adeptos cheios de casacos e frio, dei por mim a pensar como a vida de futebolista é difícil, porque ainda agora tu também estavas aqui confortável no sofá e agora tens de estar aí nesse martírio.

Otávio

Nada contra o Otávio (às vezes dá-me para estas lamechices), mas quero aproveitar para referir que fiquei de lágrima no olho com o discurso do Romário Baró na cerimónia dos Dragões de Ouro. Anda, menino, estamos à tua espera. Desculpa, Otávio.

Corona

Fez duas assistências para golo, uma para Marega e outra para um defesa adversário, que costuma ser exatamente a mesma coisa. E foi, lá está.

Marega

Marcou o quarto golo da noite e parece que está novamente feliz. Talvez tenha sido do Dragão de Ouro que venceu para Melhor Futebolista do Ano. Melhor. Futebolista. Do Ano. A piada está feita meus caros, posso ir embora.

Fábio Silva

Marcou um golo e festejou daquela maneira tão fofinha que todos adoramos. O Messi é agradável, o Cristiano não é mau, mas não há nada mais bonito no futebol do que o sorriso do Fábio Silva.

Aboubakar

Entrou para o lugar do Fábio Silva quando já tudo parecia resolvido, caso contrário ninguém iria sorrir.

Soares

Houve ali uma altura em que estivemos a jogar com Marega, Aboubakar e Soares ao mesmo tempo, que era para ver se eu desistia de ver o jogo, mas eu resisti firmemente até ao fim!

Nakajima

Entrou para o lugar de Danilo, porque só podemos ter em campo uma pessoa que discutiu com o Sérgio Conceição de cada vez.